O ciberacoso e a manipulación de imaxes con IA serán faltas moi graves nos centros educativos
EDUCACIÓN
Así o recollerá de xeito expreso a lei de convivencia escolar; no caso de cometelos un adulto contra un profesor, poderán impoñerse multas de ata 3.000 euros17 oct 2026 . Actualizado a las 21:02 h.
As novas tecnoloxías trouxeron consigo novos comportamentos, non todos bos. Tamén no ámbito dos centros de educación. A manipulación de vídeos ou audios para humillar ou calumniar a un compañeiro ou un profesor xa non é algo impensable, coas facilidades da IA. E o ciberacoso converteuse, en moitos casos, nun xeito de extender fóra da aula o trato vexatorio contra unha vítima. Esas novas realidades quedarán expresamente recollidas na Lei de convivencia e participación da comunidade educativa, a través das modificacións que a Xunta vai introducir a través da lei de acompañamento dos presupostos do vindeiro ano.
Os cambios inclúen, como xa se adiantara tras o Consello da Xunta do luns, un novo réxime de faltas para o alumnado, con tres gradacións: moi graves, graves e leves. Entre as moi graves figurará especificamente, e canda o acoso, o ciberacoso. Tamén a gravación, publicación ou difusión de imaxes, vídeos, audios ou contidos que vulneren de xeito grave a honra, a dignidade, a intimidade ou a imaxe de calquera membro da comunidade educativo. Isto incluirá a gravación ou difusión de agresións ou vexacións, polo que ante situacións así, non só poderá ser sancionado o agresor, senón tamén quen grave ou comparta un vídeo dese momento.
Do mesmo xeito, considerarase moi grave crear ou manipular mediante intelixencia artificial ou outras tecnoloxías calquera imaxe, vídeo ou audio que vulnere os dereitos antes citados. En Galicia, como no resto de España, xa se teñen dado casos de rapaces que modificaron fotografías de compañeiras súas para amosalas espidas, unha conduta que coa lei de convivencia modificada na man, poderá conlevar a expulsión do centro por entre 21 e 30 días lectivos, a suspensión do dereito a participar en actividades complementarias ou extraescolares que organice o centro, e mesmo o dereito a servizos como o comedor ou o transporte escolar, se o comportamento sancionado sucedeu nalgún deses ámbitos. O cambio definitivo de clase, ou excepcionalmente incluso a expulsión permanente do centro, serán outras das posibles consecuencias.
Entre as condutas moi graves do alumnado estarán tamén as agresións físicas ou psíquicas, ameazas e coaccións que causen un prexuízo grave á vítima; os actos graves de discriminación, vexación ou humillación; ou provocar ou participar en altercados ou pelexas colectivas; entre outras.
Usar o móbil, falta grave
As modificacións preparadas pola Consellería de Educación recollen unha nova categoría de infracción, as graves. Aquí inclúense cuestións como inxuriar, ofender ou insultar a calquera membro da comunidade educativa alterando de xeito relevante a convivencia; os actos individuais ou colectivos de desobediencia, falta de respecto ou desafío ao profesorado ou ao persoal de administración e servizos; as condutas reiteradas que alteren o desenvolvemento das clases. Pero tamén suplantar a personalidade doutro alumno en actos académicos; falsificar as notas ou outros documentos; acceder sen permiso aos sistemas informáticos do centro ou ás contas de correo; ou tamén utilizar os teléfonos móbiles durante a xornada escolar, a entrada e a saída, o recreo ou o comedor escolar.
No caso de condutas graves, as medidas correctoras pasan, por exemplo, pola posibilidade de ser expulsado do centro entre seis e vinte días, aínda que tamén se podería ter prohibido asisistir a determinadas clases ou ser cambiado de grupo polo mesmo período de tempo. O alumnado tamén pode ser suspendido do dereito a actividades extraescolares por un prazo de entre once e corenta días, suspendión de comedor ou transporte por entre sesis e vinte días; ou a obriga de realizar tarefas educativas ou académicas, ou ben tarefas que permitan reparar o dano causado, por un período de entre seis e quince días lectivos.
Outro tipo de alteracións da vida escolar serán consideras faltas leves (desgranadas na nova normativa) e darán lugar a medidas correctoras proporcionais, como amonestacións privadas ou por escrito, envío a xefatura de estudos ou dirección, expulsión por un máximo de cinco días lectivos ou realización de tarefas extraordinarias ou de reparación durante o mesmo período de tempo, así como non poder participar en actividades complementarias durante ata dez días, ou non poder usar comedor ou transporte por un máximo de cinco.
Pais multados e incomunicados
Sen dúbida, unha das grandes novidades da reforma é a posibilidade de sancionar os comportamentos inaxeitados dos pais ou outros responsables da rapazada con respecto ao profesorado. Serán castigados con multas que van desde un mínimo de 300 euros, en caso de infraccións leves, ata un máximo de 15.000, en caso de moi graves. Pero ademais das sancións económicas, eses adultos poderían ver restrinxido ou prohibido o seu acceso ao centro educativo, ver recortada a súa presenza ou participación en actividades escolares, e mesmo ter restrinxida a súa comunicación directa co profesorado afectado. A duración disto será dun máximo de seis meses en casos graves, e de doce, en moi graves.
Volvendo ao ciberacoso do que se falou inicialmente, poñamos por caso que unha nai asedia por medios de correos electrónicos a unha profesora. Isto sería considerado unha falta grave (cando o fai o alumnado, tipifícase como moi grave), para as que se establecen multas de entre 1.501 e 3.000 euros. A maiores, podería vetarse a comunicación coa docente.
Dentro das infraccións graves recóllense moitas outras condutas, como as ameazas, as coaccións, o acoso dixital, o acoso psicolóxico, a gravación ou difusión de imaxes ou audios para atentar contra a súa dignidade, ou a súa manipulación empregando ferramentas como a IA ou calquera outra. Ademais, acumular tres infraccións graves en cinco anos pasaría a considerarse unha moi grave.
No caso dos comportamentos de pais ou outros adultos contra o persoal docente, o único considerado directamente como moi grave é a agresión física contra o profesor. Nestes casos, as sancións poden ir dos 3.001 euros ata os 15.000.
Pola súa banda, as infraccións leves poderán multarse cun mínimo de 300 euros e un máximo de 1.500. Figuran aquí as faltas de respecto ou os insultos ao docente, causar destrozos ou deteriorar as instalacións ou o material do centro (sempre que iso non altere o seu normal funcionamento), ou perturbar a actividade lectiva.
A consellería decidirá sobre as sancións
Cando se considere que un pai, nai, titor legal ou persoa autorizada para actuar ante o centro docente cometeu unha infracción contra un profesor, incoarase un expediente sancionador. E quen será competente para impoñer estas sancións? No caso de infraccións leves ou graves, será o xefe territorial da Consellería de Educación. No caso de moi graves, a competencia recaerá directamente no conselleiro.
As transgresións leves prescribirán ao ano de se ter producido; as graves, aos tres: e as moi graves, aos cinco; aínda que estes períodos se interromperán cando se incoe o procedemento de sanción. Ademais, iniciar este expediente non inhabilitará para acudir á vía xudicial. Se o órgano instrutor cre que o sucedido pode ser constitutivo de delito, porao en coñecemento da xustiza, e suspenderá o procedemento administrativo ata que haxa resolución xudicial firme.