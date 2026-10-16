Exigen clases presenciales para alumnos de Latín y Griego que estudian «online» pese a tener profesores en sus institutos

Participantes de la asamblea para exigir clases presenciales de Latín y Griego, este viernes en la Facultade de Filoloxía de Santiago. SANDRA ALONSO

Hay alumnos gallegos de Latín y Griego que están estudiando esas asignaturas de forma telemática pese a haber profesores especializados de esas materias en sus institutos. Esa situación se da en medio centenar de centros de secundaria de la comunidad y está generando una ola de indignación que este viernes llegó a la Facultade de Filoloxía de Santiago. Decenas de alumnos y profesores se concentraron allí para exigir a la Xunta que garantice clases presenciales para más de doscientos estudiantes de lenguas clásicas que se están viendo afectados por la falta de oferta presencial. «Hai rapaces seguindo as aulas online mentres na clase do lado hai un profesor de Latín ou Grego cubrindo unha garda ou impartindo materias afíns», denuncia Adelia Troncoso, portavoz de la plataforma Clásicas en pé.

No es el primer curso que ocurre algo similar, pero sí el primero en el que la plataforma cuenta con datos concretos sobre la cantidad de institutos que se están viendo afectados por el problema. «Pedimos información a 94 centros e descubrimos que en 47 deles hai alumnos que reciben clases a distancia malia ter profesores de clásicas contratados a xornada completa», explica Troncoso, profesora de Latín en el IES Val do Tea de Ponteareas. La situación se está produciendo en aquellos institutos con pocos alumnos matriculados en esas asignaturas y donde, siguiendo la normativa autonómica, no se pueden conformar grupos específicos de esas materias.

La ley gallega exige un mínimo de diez estudiantes para formar grupo de una asignatura optativa, pero no contempla la situación de aquellas materias que, como ocurre con Latín, también son troncales de una modalidad, lo que deja a estos alumnos «en condicións de desigualdade» —como expone la plataforma— frente a los compañeros que optan por otras ramas del bachillerato. Porque al igual que Matemáticas es la asignatura principal de la modalidad de Ciencias, Latín es la troncal de aquellos estudiantes que optan por Humanidades.

La normativa también recoge la posibilidad de formar grupos que no lleguen a los diez alumnos «coa finalidade de atender á diversidade en ámbitos rurales, pequenos núcleos de poboación e outras circunstancias que así o aconsellan», pero exige un mínimo de cinco estudiantes para adoptar esa medida extraordinaria. Y cuando eso no ocurre —es el caso de los al menos 200 alumnos afectados—, se genera en los centros afectados una situación contradictoria. Mientras los alumnos son derivados a clases telemáticas que imparten institutos cercanos donde sí se conforman grupos, los profesores de lenguas clásicas destinados a esos centros con pocos alumnos pasan a dar clase de otras asignaturas como Cultura Clásica, Lingua Galega o Lingua Castelá.

Más peso para la universidad

Durante la asamblea de este viernes no solo se pidió que se recupere la presencialidad en los 47 institutos afectados donde hay profesores especialistas, sino también que garantice la docencia en aquellos centros de comarcas rurales «mediante medias xornadas ou itinerancias coordinadas», aplicando así el principio de equidad territorial que también recoge la normativa autonómica. Para ello, reclaman que los institutos tengan que tramitar la solicitud de los grupos reducidos antes del 15 de julio para así evitar «que se oculten ou borren as materias de Clásicas nos sobre da matrícula».

Pero no es la única reivindicación que sale de sus pancartas y de las más de 1.800 personas que han firmado una petición web para apoyar sus demandas. Además de enviar a la Consellería de Educación un escrito con sus peticiones, exigirán a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) que se eleve la ponderación de Latín y Griego para acceder a los grados de Ciencias Sociales y Jurídicas, «eliminando o agravio comparativo que sofre o alumnado respecto ao doutras comunidades autónomas», donde la asignatura cuenta lo doble que en las universidades gallegas.