Multas de hasta 15.000 euros para los padres que agredan a los profesores en Galicia

Un aula de un colegio de A Coruña en una imagen de archivo CESAR QUIAN

La Xunta podrá sancionar con multas de 300 a 15.000 euros a los padres de alumnos que agredan a sus profesores. Esas sanciones serán compatibles con otras responsabilidades penales y civiles. El nuevo régimen sancionador forma parte de una reforma legislativa para reforzar la convivencia en los centros educativos. La normativa formará parte de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que el Gobierno gallego enviará al Parlamento durante los próximos días.

El objetivo del cambio es proteger al profesorado, para lo que además de sanciones económicos se prevén otras medidas como la limitación temporal de acceso al centro, a actividades extraescolares o a los canales de comunicación con los docentes.

El cambio introduce una nueva vía de protección propia a nivel administrativo. De esta forma, la tarea de protección de los profesionales deja de depender solo de los centros educativos o, en los casos más extremos, del sistema penal.

El nuevo régimen sancionador distingue infracciones de tres clases en lugar de dos: leves, graves y muy graves.

Además de introducir la categoría intermedia, el texto actualiza las conductas más extremas, que incluirán «as agresións, actos violentos, ameazas ou coaccións susceptibles de causar un prexuízo grave, actos graves de discriminación, vexación ou humillación, manifestacións graves de odio, violencia de xénero e sexual, acoso e ciberacoso, gravación e publicación ou difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade a intimidade ou a propia imaxe».

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, tras el Consello de la Xunta Xoán A. Soler

Medidas para los estudiantes

La regulación cubre el uso de Inteligencia Artificial para crear contenidos que vulneren esos derechos, y refuerza la corresponsabilidad del alumnado, al incluir entre sus deberes la comunicación al centro de esas conductas.

La normativa no solo afecta a los padres, también a los alumnos. No se les impondrán sanciones económicas, pero sí se establece la suspensión de asistencia al centro o el cambio de grupo. En situaciones de acoso o ciberacoso se impondrá con carácter general el cambio de centro en la enseñanza obligatoria o, en las restantes enseñanzas, la pérdida del derecho a seguir escolarizado en el mismo centro. La normativa abre la puerta a que esas medidas se apliquen de forma permanente, lo que evitará la vuelta del infractor al centro.

Las medidas se aplicarán a través de la nueva Oficina de apoio ao profesorado, que tendrá entre sus fines proteger a los profesores y reforzar su reconocimiento legal como autoridad pública.

El servicio ofrecerá asesoramiento y orientación a los profesionales, incluyendo asistencia jurídica en casos necesarios. La oficina cubrirá agresiones, amenazas, situaciones de acoso y ataques físicos o a través de las redes sociales por parte de familiares de alumnos o de sus representantes. También acompañará a los docentes en los procedimientos de denuncia.

El plan también potencia figuras como las aulas de convivencia inclusiva, orientadas a la reincorporación del alumno al aula lo antes posible.

Según las encuestas bianuales que la Xunta hace en los centros educativos, el 88 % de los encuestados consideran que no hay conflictos de importancia o que solo se producen de manera puntual. El objetivo del plan, incluido en el nuevo Marco galego de impulso educativo, es fortalecer el clima de respeto, responsabilidad y convivencia en las aulas, explicó Diego Calvo. El conselleiro de Presidencia sustituyó al frente del Consello de la Xunta a su presidente, Alfonso Rueda, que se trasladó a Bruselas para participar en el Comité de la Regiones de la Unión Europea.

El sindicato CSIF valoró el anuncio de la reforma porque van en línea con sus reclamaciones para que se reconozca de forma efectiva la «autoridad docente y el respaldo institucional al personal». La central recordó que en los últimos años han recibido constantes denuncia que constatan «la preocupante proliferación de conductas violentas, acoso, ciberacoso y faltas de respeto hacia el profesorado». En consecuencia, consideran «urgente y necesario que se proteja la salud laboral y la dignidad de los profesionales de la enseñanza con herramientas jurídicas efectivas». Por lo que estarán vigilantes durante el trámite del texto con el fin de que las sanciones y los nuevos mecanismos de apoyo «se apliquen y contribuyan a garantizar entornos escolares seguros para toda la comunidad educativa».