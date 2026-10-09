Cristóbal Cobo: «Con los niños se podría empezar por hablarles de la inteligencia artificial sin dejarles utilizarla»
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El investigador en políticas de educación y tecnología apunta que una incorporación formada y progresiva a las nuevas herramientas podría resultar en usuarios más críticos13 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
No demoniza la inteligencia artificial, tampoco aboga por marcar límites de edad estrictos en el acceso a las tecnologías, pero su experiencia trabajando en la intersección entre la educación y la innovación le ha permitido