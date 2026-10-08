Julio Trashorras, presidente do sindicato ANPE en Galicia: «Non pode ser que un pai ou nai ameace a un profesor e que logo non pase nada»
EDUCACIÓN
O tamén profesor de secundaria defende o acordo coa Xunta para baixar os rateos nas aulas e pide que se dote aos centros do persoal necesario para atender a diversidade11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
O profesor Julio Trashorras (Lugo, 1975) observa a realidade educativa como docente, mais tamén como máximo responsable da sección galega do sindicato independente ANPE, que preside dende xaneiro deste ano. Conta que o inicio deste curso está a ser «tranquilo» e defende que se mellore a atención dos alumnos con necesidades e que se dote de persoal suficiente aos centros. Tamén pide un «acordo de mínimos» para garantir que as leis educativas non mudan cada vez que cambia o Goberno.
—O curso comezou con rateos máis baixas e menos carga lectiva para o profesorado grazas ao acordo entre a Xunta e os sindicatos, entre eles ANPE. Estase a cumprir?
—A redución dos rateos e do horario lectivo é fundamental porque supón dar unha atención máis individualizada para o alumnado. En primaria non chegamos ás 21 que había hai uns anos, pero será algo polo que seguiremos loitando. O acordo ten unha comisión de seguimento para detectar as posibles incidencias que se poden producir, pero entendemos que está a ser un inicio de curso tranquilo e iso é sinal de que as medidas que se están aplicando xorden efecto.
—En que se traducen esas medidas no día a día dos centros?
—Que un profesor teña menos horas lectivas significa que pode facer outro tipo de tarefas dentro do seu horario: dedicar máis tempo a programas de atención individualizada, a reforzos e a outras cuestións que fan moita falta nos centros.
—Que se debe facer para mellorar a atención á diversidade?
—É importante destacar que temos máis dotación de persoal especializado grazas ao acordo. Pero fai falta máis profesorado especialista e tamén é necesario que eses recursos que imos tendo a maiores se poidan optimizar e utilizar de forma eficaz.
—Unha das críticas que fan as familias e os centros é que o curso comeza sempre sen saber os recursos reais que ten o centro para atender a diversidade.
—Si. E é importante facer un estudo detallado de cales son as necesidades educativas reais dos centros para dotalos do maior número de recursos posibles e que funcionen de xeito eficiente.
—Algúns centros síntense desbordados coa atención aos alumnos chegados do estranxeiro.
—Cada vez hai máis programas educativos para abordar estas cuestións, pero non poden ser a custo cero para a Administración. Hai que dotar os centros do profesorado suficiente.
—Que opinan dos programas de reforzo anunciados tras os resultados do informe PISA?
—Aínda non temos detalles sobre eses programas, pero haberá que ver de onde saen esas horas e a quen se lle quitan. O que non se pode é regular en quente. Os resultados de PISA hai que valoralos con tino, pero o problema que xurdiu coa lectura, por exemplo, non só pasa por obrigar a ler sen máis. Hai que intentar anticipar os problemas.
—Que papel xogan as familias?
—A escola é fundamental, pero non é a solución de todos os males da sociedade. Se nun centro se fomenta a lectura pero logo chegas á casa e non ves lectura por ningún lado... O sistema educativo tamén implica ás familias.
—A Xunta propón reforzar a autoridade do profesorado cunha oficina de atención ao docente.
—Queremos que se materialicen as medidas que se anuncian, pero hai que traballar para poñer en valor a profesión docente, e a Administración debe ser a primeira en facelo. Non quero xeneralizar, pero non se poden producir casos como os que se deron o ano pasado de pais e nais que entran nun centro ameazando a un profesor e que non pase nada. A sociedade debe saber que a profesión docente non se improvisa. Non avaliamos en función do que nos interesa nun momento puntual. Está todo programado e planificado.
—Que opinan do acordo sobre o galego nas aulas?
—Desde ANPE sempre tivemos a mesma postura. Non cremos que haxa un conflito lingüístico en Galicia e o básico e fundamental é que o alumnado sexa plenamente competente nas dúas linguas.
—Que lle piden ao próximo Goberno que saia das urnas?
—É necesario un acordo de mínimos e que non cambie a lei con cada Goberno. Pedimos un estatuto básico docente, que se regule a xubilación anticipada e que todo o profesorado se encadre no grupo funcionarial A1.