La escuela concertada vuelve a la huelga este martes para exigir a la Xunta mejoras salariales y menor carga lectiva, en línea con la pública

Los representantes de los sindicatos de la enseñanza concertada en Galicia explicaron este lunes en Santiago sus reivindicaciones para la huelga de este 6 de octubre. Xoán Rey | EFE

Como ya hicieron el primer día del curso, los profesionales de la educación concertada vuelven a secundar este martes una huelga para exigir a la Consellería de Educación mejoras salariales y una menor carga lectiva, en línea de lo que ocurre en la enseñanza pública con las mejoras aprobadas en los últimos meses. Para ello, reclaman a la Xunta que convoque de inmediato la mesa tripartita de negociación con los sindicatos, y que ponga fecha a la aplicación de las medidas que exige el sector.

«A situación que estamos a vivir é insultante e é un aldraxe á concertada», denuncia Manuel Lorenzo, del Sindicato Nacional de Ensino Privado (SNEP) de Galicia. Como denuncia, hace 17 años que no perciben los complementos de cargo ni la paga extraordinaria de antigüedad que se les pagaba hasta el 2010, algo que ha acabado por mermar la capacidad económica de estos profesionales.

Pero no es la única reivindicación. Los sindicatos que convocan el paro —FSIE, UGT, CC.OO., Feuso, SNEP y CIG Ensino— también reclaman que se desbloqueen los acuerdos de homologación salarial con la escuela pública, allanando así el camino para recibir los complementos de tutorías o de coordinación que se abonan a sus compañeros de los centros públicos. En ese camino, el de acercarse a las mejoras que se han aprobado para la educación pública, también consideran necesario reducir la carga lectiva, aplicando en la concertada el acuerdo entre Xunta y sindicatos que permitió reducir a 18 las horas lectivas en secundaria y a 23 en infantil y primaria.

«Cada vez hai máis necesidades educativas especiais e é necesario reducir esa carga lectiva, non para traballar menos, senón para atender mellor ao alumnado», proclama Juan Lemos, de la federación de enseñanza del sindicato USO, que subraya la necesidad de desbloquear los complementos salariales que se vetan anualmente en los presupuestos autonómicos «dende os recortes pola crise».

Por debajo del sueldo mínimo

Los convocantes también exigen que se dote al personal de administración e servicios, «que, en ocasións, cobra por debaixo do salario mínimo», del complemento autonómico, y que la Xunta se abra a sufragar la parte que le corresponde de los acuerdos de jubilación que afectan a profesorado que compagina clases concertadas con otras privadas en bachillerato. «A responsabilidade de dar resposta a esta situación corresponde á Administración educativa», aseguran los sindicatos, para exigir a la Xunta que sustituya «o silencio pola vontade de negociar».

Los sindicatos, que auguran una importante movilización «con 17 autobuses que chegarán a Santiago dende toda a comunidade», también consideran abusivos los servicios mínimos establecidos este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que obligan a garantizar la presencia de un miembro de la dirección y de un subalterno por centro escolar —lo habitual en los paros educativos—, a lo que se debe sumar la cobertura del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario. Es esta última exigencia la que genera indignación entre los convocantes.