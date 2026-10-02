Los colegios concertados volverán a ir a la huelga el próximo 6 de octubre

Manifestación convocada en A Coruña durante la huelga de la escuela concertada, el pasado 9 de septiembre. Moncho Fuentes | EFE

Los sindicatos de la enseñanza concertada de Galicia han convocado este viernes una nueva huelga para el próximo martes 6 de octubre. Como hicieron el pasado 9 de septiembre, volverán a reclamar a la Xunta que desbloquee los acuerdos de mejora de las condiciones laborales, que incluyen tanto el abono de la paga extraordinaria de antigüedad como de los complementos de cargo, señalan, «dende hai máis de 17 anos».

El paro, convocado por los sindicatos FSIE, UGT, CC.OO., USO, SNEP y CIG-Ensino, irá acompañado de una manifestación en Santiago a partir de las 11.30 horas en las que se volverá a escuchar el clamor de los profesionales de la escuela concertada, que exigen al Gobierno gallego que atienda sus reivindicaciones: mejores salarios para los trabajadores administrativos y de servicios de los centros, y una reducción de la carga lectiva similar a aprobada en la enseñanza pública.

Como indicaron en el paro de septiembre, que coincidió con el primer día de clases, el personal de la enseñanza concertada representa un tercio de la educación gallega, con alrededor de 7.000 profesionales, y las organizaciones sindicales aseguran que la preocupación por la situación que atraviesan estos docentes «é cada vez máis profunda». Los sindicatos denuncian que solo se cuenta con ellos «para incrementar a burocracia e as obrigas», mientras que sus condiciones siguen estancadas y lejos de las que existen en otros ámbitos educativos.