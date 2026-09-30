La Consellería de Educación se apoya en los docentes de matemáticas para diseñar el programa de refuerzo

Una niña contando con un ábaco Carlos Barba | EFE

Los profesores de matemáticas colaborarán con la Consellería de Educación para diseñar el programa de refuerzo Avanza Matemáticas con el que la Xunta pretende atajar los problemas del alumnado en esta materia, evidenciadas por el último informe PISA. La idea es ponerlo en marcha este curso para la etapa de primaria en los centros que más lo precisen. Según reveló hace días el presidente autonómico Alfonso Rueda, la iniciativa está orientada a «fixar conceptos básicos e mellorar a resolución de problemas, o razoamento ou a capacidade de cálculo».

Este miércoles se produjo un encuentro para esa colaboración. La directora xeral de Ordenación en Innovación Educativa, Judith Fernández, se reunió con la Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática (Apagema), junto con personal del Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) y el equipo de formación de la consellería.

Los profesionales de la asociación ayudarán a diseñar este programa que buscará crear bases sólidas para el aprendizaje de las matemáticas. En esta línea, se priorizará la comprensión y el dominio de los conceptos básicos frente a la acumulación de contenidos, incidiendo especialmente en el sentido numérico, el cálculo, la relación entre cantidades, el razonamiento y la resolución de problemas. También se trabajará la formación del profesorado basándose en estos conceptos.