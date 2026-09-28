Francisco Barros, secretario autonómico de Escolas Católicas: «Duns anos para aquí, convertemos a educación nun ben de consumo»
SANTIAGO / LA VOZ
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Pensa que a Lomloe empeorou o rendemento do alumnado, pero cre tamén que o revés de PISA é un problema de todos, non só do sistema educativo01 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Francisco Barros Sanmartín, Paco Barros (Pontevedra, 1968), é o novo secretario autonómico de Escolas Católicas, entidade que agrupa máis de cen colexios relixiosos concertados galegos. El é sobre todo profesor, de Relixión Católica ademais, e