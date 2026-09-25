Andreas Schleicher, de PISA, y Cristóbal Cobo, del Banco Mundial, en un foro educativo en Santiago

Imagen de archivo del director de Educación de la OCDE y responsable del Informe PISA, Andreas Schleicher, durante una visita a Galicia XOAN A. SOLER

El director de Educación de la OCDE y responsable del Informe PISA, Andreas Schleicher, estará el próximo viernes, 2 de octubre, en Santiago, para hablar sobre las prioridades educativas y la transformación digital, un asunto de máxima actualidad tras la publicación de los resultados del Informe PISA 2025 este mismo mes. Lo hará en la apertura del Foro Europeo EducaIA, un espacio de reflexión centrado en la gobernanza, la regulación y la implementación responsable de la IA en el ámbito educativo europeo.

El encuentro, abierto pero con inscripción previa, está pensado para profesionales de las administraciones educativas, organismos oficiales, investigadores y expertos en educación e IA y en redes de innovación educativa. Escucharán a Andreas Schleicher hacer una primera valoración de lo ocurrido en PISA 2025 —con caídas generalizadas en prácticamente todo Occidente, especialmente en España— desde Galicia.

La ponencia inaugural, por su parte, correrá a cargo de Cristóbal Cobo, una de las voces más destacadas internacionalmente en asuntos relacionados con la educación y la IA a nivel global, ya que lo hace como experto en políticas educativas y tecnológicas del Banco Mundial.

Buenas prácticas y regulación

Además, el foro tiene dos mesas redondas centradas en la experiencia de las comunidades autónomas españolas. La primera será sobre prácticas de éxito del uso de la IA en educación, y participarán Antoni Vera, consejero de Educación de las Islas Baleares; Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana; Luis Calatayud, director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos de la Comunidad Foral de Navarra; Luis Domingo González, director general de Innovación y Formación del profesorado de la Junta de Castilla y León; Arancha Cendoya, jefa de servicio de Formación e Innovación del Gobierno de Aragón; y Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta.

La segunda ponencia hablará de cómo se está regulando el uso de la IA en educación. Para ello estarán Enrique Calvo, jefe de la División Jurídica de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA); Ignasi Giménez, secretario de Millora Educativa de la Generalitat de Cataluña; Carmen Gómez, directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Junta de Extremadura; Javier Fernández, director general de Estrategia Digital del Principado de Asturias; y Carmen Ávila, directora general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía.

El foro está organizado por Siena Educación, consultora de educación y editora del periódico especializado Magisterio.