Un estudio apunta que PISA cambió la forma de medir qué se considera un alumno «rico» y eso afectó a sus resultados

Imagen de una clase de secundaria en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada

PISA ha dejado de medir la clase sociocultural de los alumnos a partir de los datos como los libros que hay en una casa o estudios de los padres y ahora valora cosas como si en su hogar hay piscina, habitación de invitados o sistemas de seguridad. El resultado es que en el informe del 2025, los alumnos «ricos» han caído en rendimiento más que los de clase media o incluso vulnerables. Pero un análisis detallado ha aclarado este punto y devuelve la lógica a los resultados: los alumnos cuyos padres tienen estudios superiores y trabajos acorde con estos siguen demostrando un rendimiento mucho mayor (de hasta tres cursos) que sus compañeros de estratos socioculturales más bajos. Eso sí, unos y otros han perdido puntos con respecto al informe del 2022.

Es decir, el estudio de Innovamat Research Lab, firmado por Isaac Sayol, Marc Colomer y Eudald Correig en colaboración con los investigadores de EsadeEcPol Lucas Gortazar y Lucía Cobreros, asegura que no se ha producido una caída desproporcionada del aprendizaje del alumnado rico, como apuntaba el informe PISA, sino que ha cambiado la forma en que la OCDE mide ese nivel socioeconómico.

Ese informe de la OCDE destacó que, en la caída generalizada del rendimiento educativo en todos los países, el descenso fue especialmente acusado entre los alumnos de familias acomodadas. Esto llevó a que la brecha de rendimiento entre estudiantes socialmente favorecidos y desfavorecidos se redujera entre 2022 y 2025 en numerosos países, entre ellos España.

En concreto, la caída media del cuartil socioeconómico más alto fue de 14 puntos en matemáticas, 7,7 en ciencias y 20,7 en lectura: muy superior a la de los otros tres cuartiles, que cayeron 3,1 puntos de media en matemáticas, 6,5 en lectura y en ciencias incluso mejoraron 4,4 puntos. Sin embargo, el estudio del Innovamat Research Lab cuestiona esta teoría porque atribuye este descenso del alumnado rico a un cambio en el informe PISA en la metodología para evaluar los factores socioeconómicos y clasificar a los alumnos.

Si no se cambia la herramienta respecto a anteriores ediciones, la brecha socioeconómica no se ha reducido y en 2025 alcanza su nivel más alto de la última década, según el estudio de Innovamat Research Lab.

Un ISEC diferente

Además del examen como tal, los alumnos y centros participantes en PISA responden a un cuestionario sobre condiciones socioeconómicas. PISA lo denomina Índice Social, Cultural y Económico (ISEC, ESCS por sus siglas en inglés). Dicho índice se calcula como una media aritmética de tres componentes: educación de los padres, ocupación laboral de los padres y un índice de un amplio grupo de bienes en el hogar (como libros o dispositivos electrónicos, así como ciertos electrodomésticos como lavavajillas, por ejemplo). Dentro del índice de bienes del hogar, el cuestionario de 2025 eliminó once ítems, entre ellos las ocho preguntas sobre tipos de libros en casa, las más relacionadas con el aprendizaje. En su lugar, los sustituyó por nuevos ítems relacionados con las condiciones de vida (habitación de invitados, sistema de seguridad, piscina, agua corriente o luz eléctrica), casi universales en la OCDE y con menor relación con el rendimiento académico.

Según explicaba el propio Lucas Gortazar en las redes sociales, «la caída general del rendimiento es real en los países de la OCDE, pero no está impulsada por un colapso más pronunciado de los resultados entre los estudiantes con mayor estatus socioeconómico, sino que se produce de forma equilibrada en todos los grupos. Esto requiere reinterpretar los resultados y desarrollar nuevas hipótesis sobre las causas del descenso que afectan por igual a todos los estudiantes».