El Gobierno anuncia nuevos requisitos para las universidades: más presencialidad y la mitad de doctores en cada titulación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visitan el Instituto de Ciencias Matemáticas en Madrid. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Gobierno está trabajando en un nuevo real decreto que incluirá nuevos requisitos para las universidades. Entre ellos, que cada titulación cuente con un 50% de profesores que tengan título de doctor —hasta ahora el requisito era que fuesen la mitad doctores en toda la universidad— o presencialidad «allí donde sea necesaria».

El objetivo es que este real decreto establezca «nuevos requisitos para garantizar que en cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad», dijo Sánchez durante su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAC) de Madrid, donde estuvo acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Para ello, apuntó el jefe del Ejecutivo, el objetivo de la propuesta es «reforzar las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitaria»: «Un 50% de los docentes deberán tener título de doctor y un 40% un contrato a tiempo completo. No solo vamos a reforzar la calidad de la enseñanza sino también luchar contra la precarización». Sánchez advirtió de que se va a exigir la presencialidad «allí donde sea necesaria, especialmente en ámbitos como el sanitario».

«Vamos a evitar que algunas privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones para ampliar su oferta online sin garantizar los estándares de calidad y presencialidad»,destacó. En este aspecto, el Gobierno ya endureció los requisitos para crear y reconocer nuevas universidades el año pasado. «Han aparecido universidades con calidad cuestionable que se aprovechan para hacer negocio. Un centro universitario no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos universitarios, tiene que ofrecer docencia de calidad», argumenta Sánchez.

Ahora el Ejecutivo quiere «dar más pasos en esa dirección» y, para ello, va a iniciar la tramitación de este nuevo real decreto que va a trabajar con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). «No son buenos tiempos para el sistema público universitario, en esta última década el número de matriculados en la universidad pública ha crecido un 3% y en las privadas un 128%. ¿Por qué la universidad pública está perdiendo terreno frente a la privada?», se pregunta el presidente del Gobierno.

Entre los motivos del avance de la universidad privada, Sánchez apunta a la «infrafinanciación de muchas universidades públicas como resultado de decisiones políticas por parte de los gobiernos responsables», en referencia a los autonómicos.«Lo vemos en muchas comunidades autónomas con el mismo patrón, exigir cada vez más a la pública mientras se le da cada vez menos. En Madrid, de veinte universidades, catorce son privadas, y solamente seis son públicas. En Castilla y León, nueve universidades, cinco privadas».

Otra de las cuestiones que abordó el presidente durante su visita fue la demanda insatisfechas de plazas en la universidad pública: «Muchos jóvenes quieren estudiar en la pública pero no encuentran sitio. Esa falta de plazas en lo público deriva a la privada a muchos estudiantes». «Cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda suben las notas de corte y muchos estudiantes se quedan fuera y empieza a pesar más el bolsillo que el mérito. Una elección forzada por falta de alternativas es una coacción que no garantiza la igualdad de oportunidades», dijo Sánchez, que apuesta por «aumentar la oferta».

Durante su intervención, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, puso en valor la universidad física y el «tener contacto directo con profesores». «Eso es lo que tenemos que reinventar en esta lucha con las disciplinas o la forma de docencia puramente online, aislada y por separado. España es uno de los mejores lugares del mundo donde hacer ciencia», concluyó.