Feijoo aboga por suprimir móviles y pantallas en las aulas hasta Secundaria tras el «rotundo suspenso» de España en el informe PISA

Feijoo, el pasado 29 de agosto en Cotobade. CAPOTILLO

Alberto Núñez Feijoo ha dado un golpe sobre la mesa tras el varapalo del informe PISA 2025. El presidente del Partido Popular se reunió esta semana con los consejeros de Educación de su formación para abordar los resultados académicos, y se comprometió formalmente a acometer una reforma integral del sistema educativo. El líder de la oposición tildó de «rotundo suspenso» el impacto de la ley impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuyos datos sitúan a España por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En este marco, el líder del PP destacó la propuesta de su partido para suprimir los dispositivos y pantallas individuales en las aulas, al menos hasta la etapa de Educación Secundaria. Feijoo sostuvo que estas herramientas no mejoran el aprendizaje en las edades más tempranas y perjudican la capacidad de atención del alumnado, indicando además que una labor pedagógica rigurosa exige determinar con claridad cuándo conviene establecer límites en el ámbito lectivo.

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Durante la reunión, los responsables autonómicos coincidieron al señalar que la educación constituye «un asunto de Estado». En esa línea, el dirigente popular remarcó la necesidad de promover modificaciones legislativas fundamentadas en la evidencia y no en reformas de corte ideológico, mientras que los consejeros del PP apostaron por fijar la excelencia en todas las etapas formativas para favorecer el desarrollo intelectual y la empleabilidad futura de los estudiantes frente a la gestión del Ejecutivo central.

Entre las medidas prioritarias, Feijoo defendió recuperar la cultura de la evaluación, el esfuerzo y el mérito, reforzar los aprendizajes fundamentales en lectura, escritura y cálculo, restituir el respaldo y la autoridad a los docentes en los centros escolares, y garantizar que las aulas permanezcan al margen de consignas ideológicas para enseñar a los alumnos a pensar en libertad.

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Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien también tomó parte en la reunión, aseveró que el informe PISA 2025 representa el «primer test de estrés» y el «colapso» de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Asimismo, los participantes censuraron la aprobación de esta normativa durante la pandemia sin el concurso de los expertos, de espaldas a la comunidad educativa y frente al rechazo de las autonomías gobernadas por los populares.