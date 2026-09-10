Los repetidores en Galicia están cinco cursos por debajo del nivel general

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

Una clase de un instituto de Ourense, en una imagen de archivo.
Una clase de un instituto de Ourense, en una imagen de archivo. ALEJANDRO CAMBA

Hay menos alumnos rezagados que hace diez años, pero su aptitud no mejora. Crece, en cambio, la diferencia entre inmigrantes y nativos

10 sep 2026 . Actualizado a las 20:54 h.

Más allá del nivel en matemáticas, en ciencias o en lectura que alcanzan los alumnos, el informe PISA conocido esta semana permite analizar otras cuestiones que también son indicativas de la salud del sistema educativo.

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