Los repetidores en Galicia están cinco cursos por debajo del nivel general
REDACCIÓN / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
Hay menos alumnos rezagados que hace diez años, pero su aptitud no mejora. Crece, en cambio, la diferencia entre inmigrantes y nativos10 sep 2026 . Actualizado a las 20:54 h.
Más allá del nivel en matemáticas, en ciencias o en lectura que alcanzan los alumnos, el informe PISA conocido esta semana permite analizar otras cuestiones que también son indicativas de la salud del sistema educativo.