Los suspensos en lectura aumentan, y con peores notas entre los varones

Dos profesoras preparaban la semana pasada, antes del inicio de curso, la biblioteca del CEIP Agro do Muíño de Ames. SANDRA ALONSO

La alarmante caída del nivel educativo que refleja el informe PISA conocido esta semana no afecta de la misma forma a todos los alumnos. Desde el 2022, los estudiantes gallegos de 15 años han perdido,