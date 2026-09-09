Los suspensos en lectura aumentan, y con peores notas entre los varones
REDACCIÓN / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
Según PISA, el nivel general se redujo en ambos géneros, pero las mujeres pierden menos capacidad al leer y los hombres son mejores en matemáticas10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La alarmante caída del nivel educativo que refleja el informe PISA conocido esta semana no afecta de la misma forma a todos los alumnos. Desde el 2022, los estudiantes gallegos de 15 años han perdido,