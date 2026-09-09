Los suspensos en lectura aumentan, y con peores notas entre los varones

JORGE NOYA / BELÉN ARAÚJO REDACCIÓN / LA VOZ

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Dos profesoras preparaban la semana pasada, antes del inicio de curso, la biblioteca del CEIP Agro do Muíño de Ames.
Dos profesoras preparaban la semana pasada, antes del inicio de curso, la biblioteca del CEIP Agro do Muíño de Ames. SANDRA ALONSO

Según PISA, el nivel general se redujo en ambos géneros, pero las mujeres pierden menos capacidad al leer y los hombres son mejores en matemáticas

10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La alarmante caída del nivel educativo que refleja el informe PISA conocido esta semana no afecta de la misma forma a todos los alumnos. Desde el 2022, los estudiantes gallegos de 15 años han perdido,

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