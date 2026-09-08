El uso sin control de la IA y las redes sociales lastran la comprensión lectora de los alumnos, según el informe PISA
REDACCIÓN / LA VOZ
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El consumo de vídeos cortos y la inteligencia artificial para hacer los deberes aumentan las distracciones y empeoran el rendimiento08 sep 2026 . Actualizado a las 20:51 h.
Hace tiempo que los profesores observan una tendencia preocupante entre sus alumnos. Que los adolescentes leen poco, de forma rápida y distraída, y sin entender bien los textos que tienen delante, es una impresión de