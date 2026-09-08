El uso sin control de la IA y las redes sociales lastran la comprensión lectora de los alumnos, según el informe PISA

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

Niños leyendo en un colegio de la comunidad, en una imagen de archivo.
Niños leyendo en un colegio de la comunidad, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

El consumo de vídeos cortos y la inteligencia artificial para hacer los deberes aumentan las distracciones y empeoran el rendimiento

08 sep 2026 . Actualizado a las 20:51 h.

Hace tiempo que los profesores observan una tendencia preocupante entre sus alumnos. Que los adolescentes leen poco, de forma rápida y distraída, y sin entender bien los textos que tienen delante, es una impresión de

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete