El informe PISA se conocerá este martes, con la sombra de las trampas en Cataluña
REDACCIÓN / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
Los resultados catalanes en el informe educativo más importante del mundo no serán vinculantes porque se excluyó de la muestra a un 22 % de estudiantes, muy por encima de lo que exige la OCDE07 sep 2026 . Actualizado a las 17:51 h.
No hay un informe sobre la calidad educativa a nivel internacional tan detallado como el informe PISA. Lo elabora la OCDE cada cuatro años, y es el espejo en el que se miran los territorios