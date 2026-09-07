El informe PISA se conocerá este martes, con la sombra de las trampas en Cataluña

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

Biblioteca de un colegio gallego, en una imagen de archivo.
Biblioteca de un colegio gallego, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

Los resultados catalanes en el informe educativo más importante del mundo no serán vinculantes porque se excluyó de la muestra a un 22 % de estudiantes, muy por encima de lo que exige la OCDE

07 sep 2026 . Actualizado a las 17:51 h.

No hay un informe sobre la calidad educativa a nivel internacional tan detallado como el informe PISA. Lo elabora la OCDE cada cuatro años, y es el espejo en el que se miran los territorios

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