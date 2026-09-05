Román Rodríguez, conselleiro de Educación: «A convivencia nos centros é boa, pero hai que reforzar a autoridade dos profesores» 

Jorge Noya
JORGE NOYA SANTIAGO / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

O conselleiro Román Rodríguez, o venres no CEIP Lamas de Abade de Santiago.
O conselleiro Román Rodríguez, o venres no CEIP Lamas de Abade de Santiago. XOAN A. SOLER

Coida que a actual lei educativa, a Lomloe, «devala o esforzo» e provoca que baixe o nivel educativo. «Hai que cambiar o sistema de acceso á profesión, os temarios están moi desactualizados», engade

06 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Conta Román Rodríguez (Lalín, 1968) que todos os setembros veñen cargados de cambios, de ilusión e de novos proxectos «para mellorar pouco a pouco o ensino». Dende a biblioteca do CEIP Lamas de Abade de

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