Román Rodríguez, conselleiro de Educación: «A convivencia nos centros é boa, pero hai que reforzar a autoridade dos profesores»
SANTIAGO / LA VOZ
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Coida que a actual lei educativa, a Lomloe, «devala o esforzo» e provoca que baixe o nivel educativo. «Hai que cambiar o sistema de acceso á profesión, os temarios están moi desactualizados», engade
06 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Conta Román Rodríguez (Lalín, 1968) que todos os setembros veñen cargados de cambios, de ilusión e de novos proxectos «para mellorar pouco a pouco o ensino». Dende a biblioteca do CEIP Lamas de Abade de