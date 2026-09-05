El curso arranca con más profesores de apoyo, pero aún lejos de lo recomendable

Varios docentes preparando el inicio de curso, el viernes, en la sala de profesores del CEIP Agro do Muíño de Bertamiráns, en Ames. Las clases empiezan el miércoles. SANDRA ALONSO

A punto de comenzar el curso escolar para casi 300.000 alumnos gallegos, uno de los asuntos más urgentes que abordan los claustros es la gestión de los recursos que tienen los centros para atender a