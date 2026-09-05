El curso arranca con más profesores de apoyo, pero aún lejos de lo recomendable
REDACCIÓN / LA VOZ
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Este año se incorporan 150 docentes especializados en atención a la diversidad, pero los centros piden estabilizar al personal y reforzar la formación para responder mejor a las necesidades06 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A punto de comenzar el curso escolar para casi 300.000 alumnos gallegos, uno de los asuntos más urgentes que abordan los claustros es la gestión de los recursos que tienen los centros para atender a