Los colegios concertados arrancarán el curso con una huelga para reclamar mejoras laborales

Aula de un colegio concertado, en una imagen de archivo. M.MORALEJO

Los sindicatos de la educación concertada gallega han convocado una jornada de huelga para el arranque del curso escolar, el próximo 9 de septiembre, para reclamar a la Xunta que desbloquee los acuerdos de mejora de las condiciones laborales, que incluyen tanto el abono de la paga extraordinaria de antigüedad como de los complementos de cargo «dende hai máis de 17 anos».

«A Consellería, a pesar das numerosas mobilizacións levadas a cabo polas persoas traballadoras do sector no curso pasado, nin convocou a Mesa Tripartita para iniciar ningún tipo de negociación, nin respondeu aos escritos remitidos polas organizacións sindicais, nin fixo ningún xesto de reverter a situación», aseguran los sindicatos FSIE, UGT, CC.OO., FEUSO, SNEP y CIG-Ensino en la convocatoria del paro.

El personal de la enseñanza concertada representa un tercio de la educación gallega, con alrededor de 7.000 profesionales, y las organizaciones sindicales aseguran que la preocupación por la situación que atraviesan estos docentes «é cada vez máis profunda». Los sindicatos denuncian que solo se cuenta con ellos «para incrementar a burocracia e as obrigas», mientras que sus condiciones siguen estancadas y lejos de las que existen en otros ámbitos educativos. La convocatoria de huelga, que coincide con el primer día de clases, estará acompañada de concentraciones ante las delegaciones de la Consellería de Educación en A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo. Serán a las diez de la mañana.