Los mil docentes que se incorporan a la educación gallega tienen una media de 32 años

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, recibió este jueves en Santiago a 400 nuevos docentes de primaria. Xoán Rey | EFE

Los centros educativos gallegos recibirán estos días en sus aulas a un millar de nuevos maestros y profesores que aprobaron este año las oposiciones de Educación. Son, en total, 1.012 profesionales que se estrenan en el sistema educativo y que tienen como destino colegios e institutos de 194 concellos. Esta mañana, 401 maestros de Educación Infantil y Primaria fueron recibidos en un encuentro en la Cidade da Cultura, donde el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, los felicitó «pola súa obtención de froitos tras un longo proceso de traballo e esforzo». Mañana viernes recibirá a los nuevos 573 profesores de secundaria y a 38 de sectores singulares de la FP.

Los docentes que inician el curso como funcionarios en prácticas tienen una edad media de 32,4 años y destaca, un año más, la proporción de hombres y mujeres que se incorporan al sistema. Del total de nuevos docentes, 708 son mujeres, lo que representa el 70 % de los nuevos docentes, frente a los 304 hombres que este curso llegan a las aulas. También llama la atención la brecha generacional que se da entre el nuevo cuadro docente. Los más jóvenes con plaza son siete maestros nacidos en el 2003, mientras que la persona de más edad es un docente de secundaria en la especialidad de Organización e xestión comercial. Nació en el 1967.

En el acto de esta mañana, el conselleiro quiso subrayar «a firme aposta do Goberno galego pola estabilidade no emprego docente», con 21.698 plazas convocadas desde que el PP accedió a la Xunta en el 2009 y aseguró que hace dos años que se agota la tasa de reposición del 120 %, «convocando 120 prazas por cada 100 baixas». Román Rodríguez también recordó que la enseñanza en Galicia vive «cambios profundos» y se vanaglorió de medidas como «as novas ratios, as melloras salariais e a reorganización horaria», que, dijo, van encaminadas a mejorar la calidad educativa y a cuidar «do puntal do sistema, que son os docentes». Además, recordó la creación de la oficina de apoyo al docente, con la que se pretende «reforzar a autoridade» de los profesores y cuyos detalles se presentarán en las próximas semanas.

En cuanto a las especialidades con mayor número de nuevos docentes en el cuerpo de maestros son las de Educación Primaria, con 105 nuevos profesionales, Pedagoxía Terapéutica con 81, Inglés con 38 y Audición e Linguaxe con 35. A las aulas de secundaria llegarán 78 profesores de Inglés, 69 de Lingua e literatura galega, 30 de Lingua castelá e literatura, 29 de Xeografía e Historia y 28 de Matemáticas. Además, hay 11 docentes que consiguieron la plaza en la especialidad de Cociña e pastelaría, otras 11 en Mantemento de vehículos, siete en Estética, cinco en Soldadura y cuatro en Fabricación e instalación de carpintería e moble.