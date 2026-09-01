El plazo para solicitar las becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá arranca este miércoles

Alumnos realizando las pruebas para las becas de la Fundación Amancio Ortega, en una imagen de archivo.

La Fundación Amancio Ortega abrirá este miércoles, 2 de septiembre, el plazo para solicitar las becas para estudiar 1.º de bachillerato en Estados Unidos o Canadá durante el curso 2027-2028. El programa está dirigido a estudiantes de 4.º de ESO de toda España, pero 90 de las 500 plazas se destinan a alumnos gallegos. La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar el curso escolar en Norteamérica. Se costean el alojamiento y la manutención en una familia local que ejerce de anfitriona, la escolarización y el viaje de ida y vuelta al destino, pero también un seguro médico y de accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia.

El plazo para pedir la beca terminará el 23 de septiembre y los alumnos que aspiren a obtenerla deben tener una nota media mínima de ocho en 3.º de la ESO. Una vez presentadas las solicitudes, la organización seleccionará a 2.500 participantes de acuerdo con la nota media —que pondera cuatro puntos— y los datos fiscales, que ponderan seis puntos. Los 2.500 con mayor puntuación serán llamados a una prueba de inglés que contará con dos partes: una videollamada en la que se pondrá a prueba la expresión oral; y otra escrita.

De esos 2.500 aspirantes solo mil pasarán a la siguiente fase, una entrevista personal en la que la organización valorará cuestiones que considera relevantes para el buen desempeño del alumno durante su estancia en el extranjero. Esas entrevistas se realizarán entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre ante un comité compuesto por profesionales cualificados que escogerán a los 500 alumnos —90 de ellos en Galicia— que disfrutarán de la beca. Los alumnos mejor valorados recibirán la noticia de su selección el próximo 16 de diciembre y tendrán seis días para confirmar la beca o para desistir del proceso.

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Como puntualizan las bases del proceso, la beca será confirmada solo cuando las autoridades competentes de Estados Unidos o Canadá acepten la participación del estudiante. La Fundación Amancio Ortega destaca las 5.625 becas concedidas desde la puesta en marcha del programa y las 105.661 solicitudes recibidas desde que se anunciaron por primera vez estos apoyos. El teléfono gratuito 900 103 651 y la web becas.faortega.org están disponibles para que aspirantes y familias puedan resolver dudas.