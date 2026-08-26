Educación pide a la ministra que coordine con las comunidades la reforma del acceso a la docencia
REDACCIÓN / LA VOZ
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El Gobierno busca acelerar la transformación del profesorado, pero el conselleiro opina que su propuesta es poco ambiciosa27 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El debate sobre cuál es la mejor forma de habilitar a los futuros profesores no es nuevo. Hace años que la comunidad educativa y las administraciones concuerdan en que es necesario reformar la carrera docente,