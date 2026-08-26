Educación pide a la ministra que coordine con las comunidades la reforma del acceso a la docencia

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

Un grupo de alumnos en el IES Sánchez Cantón de Pontevedra, en una imagen de archivo.
Un grupo de alumnos en el IES Sánchez Cantón de Pontevedra, en una imagen de archivo. CAPOTILLO

El Gobierno busca acelerar la transformación del profesorado, pero el conselleiro opina que su propuesta es poco ambiciosa

27 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El debate sobre cuál es la mejor forma de habilitar a los futuros profesores no es nuevo. Hace años que la comunidad educativa y las administraciones concuerdan en que es necesario reformar la carrera docente,

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