Anpas Galegas pone en duda que los 900 nuevos profesores anunciados por Educación supongan «un aumento real dos recursos»

Una clase de secundaria, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

Anpas Galegas reclamó este miércoles a la Xunta que concrete las necesidades reales de los centros educativos y los recursos de los que dispondrán este curso. Consideran que los anuncios realizados este martes por el conselleiro de Educación no permiten conocer «a situación real das aulas, a atención á diversidade ou o estado das instalacións» y recuerdan que el pasado curso, el 2025-2026, fue «un dos máis convulsos dos últimos anos» debido a la falta de especialistas para atender a la diversidad.

En un comunicado, la confederación de asociaciones de madres y padres cuestiona que la Xunta destaque «a diminución do alumnado nas distintas etapas educativas» y pone en duda que el incremento de profesionales anunciado ahora —el conselleiro cifró en 900 los nuevos profesores que se incorporarán en las aulas de secundaria— suponga realmente un aumento de recursos y no responda únicamente a la consolidación de plazas que ya existían y que, a su juicio, «xa eran insuficientes».

Según Anpas Galegas, el nuevo plan de impulso de la atención a la diversidad «non pode facer esquecer» los recortes acumulados durante los últimos años y citan como ejemplo la eliminación de las plazas de atención preferente, que, según denuncian, continúan sin una alternativa. Por ello, reclaman a la Xunta «que publique as necesidades reais dos centros» y los recursos de los que disponen para que las familias puedan conocer «a que aterse».

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Además, la confederación reprocha al Gobierno gallego que no se haya informado sobre el estado de los centros ni sobre una previsión para solucionar problemas derivados de su antigüedad y de la falta de mantenimiento. También cuestiona el anuncio de la puesta en funcionamiento de una oficina de apoyo al profesorado para reforzar su autoridad, ante un supuesto aumento de la violencia contra los docentes en los centros escolares. «Se é así, reclamamos coñecer que medidas se adoptarán para previr estas condutas e fomentar entre o alumnado outras actitudes e respostas, máis alá do reforzo da autoridade do profesorado. É urxente a concreción cando se fala de temas tan serios», concluyen Anpas Galegas.