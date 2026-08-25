La Xunta abre un nuevo frente con el Gobierno y urge a que se reforme la carrera docente
SANTIAGO / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
«É mellor que nas oposicións quede vacante unha praza a meter alguén que non cumpre os mínimos», dice Rodríguez26 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Lo que el conselleiro Román Rodríguez también quiso dejar claro este martes es su oposición a la política educativa de la Moncloa. El conselleiro arrancó la rueda de prensa previa al inicio escolar vanagloriándose «dos