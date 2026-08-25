La Xunta abre un nuevo frente con el Gobierno y urge a que se reforme la carrera docente

Jorge Noya
JORGE NOYA SANTIAGO / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez (en la imagen, tercero por la izquierda), este martes en Santiago, acompañado por los altos cargos de su consellería.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez (en la imagen, tercero por la izquierda), este martes en Santiago, acompañado por los altos cargos de su consellería. PACO RODRÍGUEZ

«É mellor que nas oposicións quede vacante unha praza a meter alguén que non cumpre os mínimos», dice Rodríguez

26 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Lo que el conselleiro Román Rodríguez también quiso dejar claro este martes es su oposición a la política educativa de la Moncloa. El conselleiro arrancó la rueda de prensa previa al inicio escolar vanagloriándose «dos

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