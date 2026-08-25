Una de cada tres plazas para niños de 3 años quedan sin cubrir en los colegios gallegos

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el centro, durante la rueda de prensa de este martes. PACO RODRÍGUEZ

La caída demográfica se hace notar en las aulas gallegas hasta el punto de que un tercio de las plazas que se ofertan en 4.º de Infantil —es decir, en 3 años— quedan sin cubrir en los colegios de la comunidad. El dato lo dio a conocer este martes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que contrapuso esa cifra a las mejoras que el sistema educativo experimentará a partir de septiembre, «con máis profesores e ratios de alumnos máis baixas», y a la fortaleza del sistema educativo gallego, que a su juicio se apuntala pese al declive en la natalidad.

Las aulas de la comunidad acogerán desde septiembre a 298.346 estudiantes, 4.617 menos que el año pasado, y el descenso de alumnos matriculados en la educación gallega es notable en todas las etapas educativas. La variación más notable se da en Primaria, con 2.600 alumnos menos, y por primera vez cae también, hasta los 33.474 —229 menos que el curso pasado—, el número de estudiantes de bachillerato. En diez años, según cifró el conselleiro, la educación gallega perdió a 22.500 alumnos en todas sus etapas.

Sin embargo, esa caída demográfica se está viendo compensada por la llegada de alumnos extranjeros, que representan el 7 % del total frente al 2,6 % que representaban en el curso 2016-2017. Tras repasar esos datos, el conselleiro de Educación hizo gala de las medidas que se pondrán en marcha este curso y contrapuso el descenso de alumnos a la «cifra histórica de profesores» que habrá en las aulas a partir de septiembre. Alrededor de 900 nuevos docentes se incorporarán a los centros de secundaria «con máis tempo para atender as familias e para a atención á diversidade» y, de ellos, cien son especialistas en Pedagoxía Terapéutica, y otros cincuenta ejercerán como orientadores.

El conselleiro Román Rodríguez enmarcó el aumento del profesorado en el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC.OO., UGT, ANPE en el 2023 —al que más tarde se unió CSIF— y que también permite reducir las ratios en las aulas, pero también «salvar en torno a 800 aulas nos últimos tres anos» que, dijo, se habrían perdido si no se hubiese dado ese acuerdo con los sindicatos. En relación con este tema, cifró en cerca de 12.000 las aulas que se mantendrán activas y recordó que la bajada de ratios, de 25 a 20 alumnos por clase, se completará este curso en Infantil. Además, subrayó que la ratio de alumnos por profesor en Galicia (9,7) es menor a la media estatal, situada en 11,1.

«Todas estas medidas estruturais están pensadas para ter unha atención máis especializada, máis individualizada e para mellorar o sistema educativo», aseguró. Acompañado de los principales altos cargos de su departamento, el conselleiro también quiso destacar «os grandes avances que ten tido Galicia nos últimos anos en materia educativa» y que, dijo, son posibles pese a los continuos cambios en las leyes educativas, con tres diferentes en los últimos 20 años, y a la actitud del Gobierno central, que considera contraproducente. «O último cambio da LOMLOE ten sido un auténtico calvario para o sistema educativo e temos que nadar a contra corrente», lamentó.

La FP sigue creciendo con más de 57.000 estudiantes

Otra de las cifras que aportó el conselleiro es la que muestra «a revolución silenciosa» que vive la formación profesional en la comunidad. Los ciclos básicos, medios y superiores de FP contarán, con datos provisionales a la espera de las matriculaciones de septiembre, con un 2 % de alumnos más que el año pasado. Son 57.000 personas que se maricularon en julio y que apostaron por la FP como camino hacia su futuro académico y laboral. También crece, de hecho, la FP acelerada, con 409 solicitudes recibidas frente a las 146 del año pasado. «Esta modalidade, exclusiva de Galicia, é fantástica para lograr a recualificación profesional e para ter unha inserción laboral moi rápida», subrayó Rodríguez.