Galicia contará con sus propios auxiliares de conversación de idiomas a partir del segundo semestre de este curso

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la rueda de prensa celebrada este martes. PACO RODRÍGUEZ

Los centros educativos gallegos contarán con auxiliares de conversación de idiomas propios a partir del segundo semestre del curso que empieza este mes de septiembre. En la tradicional rueda de prensa en la que da cuenta de las líneas maestras de su departamento para los próximos meses, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció que la Xunta está terminando la tramitación del programa autonómico que sustituirá al estatal y del que el Gobierno gallego tuvo que retirarse tras la multa de más de tres millones de euros que recibió de la Inspección de Trabajo.

«Presentaremos o programa en canto estea preparado, e iso será en breve», explicó Rodríguez tras describir como «unha oda de Valle Inclán esperpéntica» el conflicto abierto entre los ministerios de Educación y Trabajo que ha obligado a Galicia y a otras comunidades a prescindir de estos auxiliares, vitales para mejorar las competencias lingüísticas en los centros. El Gobierno gallego fue multado este mes con 3,5 millones de euros por no tener dados de alta en la Seguridad Social a los auxiliares de conversación que trabajan en la provincia de A Coruña y que el Ministerio de Educación, en contra de la tesis de Trabajo, considera meros participantes de un intercambio cultural por el que reciben una ayuda económica.

No hay todavía una fecha concreta para conocer en detalle cómo funcionará el programa autonómico, pero Rodríguez aseguró que está «a piques de ser rematado» pese a las cuestiones burocráticas y de extranjería que supone, y situó a los auxiliares de conversación como un pilar fundamental del fomento del inglés, «unha prioridade para a comunidade» que tiene como resultado que Galicia sea la comunidad con el mejor nivel de España en la lengua de Shakespeare.

Acompañado por su equipo, Rodríguez también anunció que enviará una carta a la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la que le mostrará «a inconformidade, tanto pola forma como polo fondo» del plan de reforma de la carrera docente que el Gobierno central presentó a las comunidades a finales de junio. El secretario xeral de Recursos Humanos, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, tildó de «moi pouco presentable» la forma en la que la ministra presentó ese plan, «dando quince minutos ás comunidades para ler un correo electrónico e aportar cuestións sobre o tema».

El conselleiro, por su parte, urgió a acelerar la reforma de la carrera docente para captar «os mellores profesionais e formalos do mellor xeito» y planteará a la ministra que utilice la propuesta gallega como base para esa reforma. De hecho, tras ser preguntado por las plazas de profesores sin cubrir en las oposiciones celebradas en julio —quedaron vacantes el 15 % de las del turno libre—, el conselleiro reafirmó la necesidad de «reformar o acceso» y defendió el trabajo «absolutamente soberano» de los tribunales que deciden qué aspirantes consiguen una plaza como docentes.