Este curso haberá 536 centros escolares plurilingües
EDUCACIÓN
Centros de Arteixo, A Pastoriza, Covelo, Marín e Vigo súmanse ao programa de fomento dos idiomas17 ago 2026 . Actualizado a las 13:54 h.
O curso 2026/27 terá en Galicia 536 centros plurilingües nas etapas de infantil, primaria, ESO, bacharelato ou FP dos preto de 1.400 centros que hai en Galicia entre públicos e concertados. Non hai moitas novidades con respecto ao ano pasado, xa que foron 6 as incorporacións e dous ampliaron as etapas nas que participan neste programa. Do total dos centros con modelo plurilingüe, 445 son de primaria e 93 en ESO; algúns centros teñen ambas etapas, como os CPI (colexios públicos con infantil, primaria e ESO) ou os CPR (concertados). Hai, ademais, 259 en infantil, 16 en bacharelato e 40 en FP.
Os centros de nova incorporación son:
PRIMARIA
- CEIP de Galán, Arteixo
- CEIP O Salvador, A Pastoriza
- CEIP Antonio Blanco Rodríguez, Covelo
- CEIP Balaídos, Vigo
- IES Valadares, Vigo
INFANTIL
- CEIP de Ardán, Marín
Os centros que amplían etapa son o CEIP de Antas de Ulla, que xa tiña plurlingüismo en infantil e agora o terá en primaria, e o CEIP As Mercedes, de Ourense; nambos casos xa tiñan o plurilingüismo en infantile o amplían a primaria.
Ao programa de plurilingüismo hai que sumar o de bilingüismo. Hai diferenzas. No primeiro caso, o centro reparte as materias en tres idiomas: galego, castelán e unha lingua estranxeira (inglés, de forma maioritaria) e loxicamente o inglés dáse en materias non lingüísticas. No caso do bilingüismo, o centro ofrece a mesma materia en dos idiomas (galego ou castelán na parte española e un idioma estranxeiro, tamén maioritariamente inglés), con dous clases diferentes para que o alumnado escolla. Agora mesmo hai unhas 4.500 seccións bilingües na comunidade.
Non se pode pensar na estratexia de linguas só na escola ordinaria de infantil, primaria o bacharelato. A proposta galega vai moito máis alá. Neste curso haberá 197 ciclos e másteres de FP (duns 40 centros) que desenvolverán parte do seu currículo nunha lingüa estranxeira: 93 grupos plurilingües en ciclos o iniciarán, e hai que sumar os 99 que xa comenzaron o ano pasado e neste pasan a segundo curso nas mesmas condicións.
Do mesmo xeito, o plurilingüismo tamén se atopa nas ensinanzas artísticas: as escolas de arte e superiores de deseño (EASD) Pablo Picasso (A Coruña) e a Ramón Falcón (Lugo) volverán impartir dous ciclos plurilingües, os de Ilustración na Coruña e fotografía en Lugo.