La Xunta cierra cuatro escuelas unitarias por falta de alumnos

Un aula de la escuela unitaria de Pazos-Comoxo, uno de los centros que cesará su actividad MARCOS CREO

Cuatro escuelas unitarias no volverán a abrir sus puertas el próximo curso en Galicia: el Colexio de Pazos-Comoxo, en Boiro, y las escuelas de educación infantil de Olas (Mesía), Lantaño (Portas) y Taboadela. Según explica en una nota la Consellería de Educación, la razón es una matrícula «insuficiente e sen previsión de incremento». Son menos centros que el año anterior, cuando se decidió cerrar siete escuelas unitarias, todas con menos de cinco niños matriculados. El curso anterior fueron seis.

En el caso actual, en el colegio de Pazos-Comoxo hay dos matriculados, en la escuela de Taboadela solo se ha inscrito un niño, en la de Lantaño hay tres, y la de Mesía sí alcanza las cinco matrículas. El límite para mantener la actividad de un centro solía ser de seis menores anotados, aunque en los últimos cursos Educación había mantenido abiertos centro con uno menos. Así sucedió el verano pasado, cuando tres unitarias pudieron seguir funcionando con cinco matriculados.

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La Xunta inscribe estos cierres en una «adaptación do mapa escolar á evolución demográfica de cada zona». Y destacan que esa misma evolución lleva a reforzar las infraestructuras educativas en las zonas con una demanda creciente de matrícula y lo ejemplifica con tres centros de nueva construcción como el nuevo CEIP de Milladoiro, en Ames, el instituto de Pereiro de Aguiar y el IES Domingo Villar de Vigo.

A mayores, indican, están en marcha once obras de ampliación en centros educativos de Santiago, Lugo, Viveiro, Ourense, Caldas de Reis o Vilagarcía de Arousa.

Lo que todavía no se conoce es el mapa de aulas para el próximo curso. La modificación del catálogo de unidades del sistema público de educación infantil y primaria que se publicará próximamente en el DOG será la que confirme si hay cierres o nuevas aperturas, y refrendará el cese de actividad de las cuatro unitarias ya anunciadas.