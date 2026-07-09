Xunta y sindicatos firman el acuerdo para bajar a 25 la ratio de alumnos en ESO y a 30 en bachillerato a partir del 2028

Alumnos de tercero de ESO en un instituto gallego

La bajada de la ratio de alumnos por aula en secundaria y bachillerato negociada entre la Xunta y algunos sindicatos empezará a aplicarse en septiembre del 2028. Así se ha ratificado este jueves en la sede de la Consellería de Educación en Santiago, con la firma del acuerdo que avala la medida y fija el calendario para implementar el paso a un máximo de 25 estudiantes por clase en ESO (el límite estatal actual es de 30) y de 30 en bachiller (limitado ahora a 35). CC.OO., ANPE, UGT y CSIF son los sindicatos que han rubricado el pacto con el conselleiro Román Rodríguez y el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez. No ha participado CIG-Ensino, sindicato mayoritario en la enseñanza pública gallega, que como viene siendo habitual se mantiene al margen del Acuerdo de Medidas de Mejora alcanzado en octubre del 2023 y de cualquier pacto que se alcance en su comisión de seguimiento, al entender que las negociaciones deben llevarse a cabo en la mesa sectorial.

Tras la firma de este jueves, el calendario de reducción de ratios queda establecido para todos los niveles. Así, la reducción de 25 a 20 alumnos en toda la etapa de Educación Infantil quedará completada el próximo curso, el 2026-2027; en el siguiente, el 2027-2028, arrancará el proceso para mejorar la ratio en primaria, pasando también de 25 a 20 estudiantes por clase; y ya en septiembre del 2028 comenzarán a aplicarse las mejoras en secundaria y bachillerato.

La Consellería de Educación ha enmarcado la medida rubricada dentro de una «folla de ruta» marcada en el año 2023. «Ese ano asinamos un acordo con tres dos catro sindicatos que integran a mesa sectorial; posteriormente incorporouse un cuarto sindicato, de modo que contamos cunha folla de ruta perfectamente organizada e planificada, na que fomos dando, de xeito sucesivo e progresivo, distintos pasos e adoptando diferentes medidas», señaló Román Rodríguez, que consideró que el de este jueves es «un paso máis» en un proceso de mejora con «impacto directo na calidade do ensino».

La representante de CSIF, Rosa Silva, celebró el acuerdo destacando que «coas presións dos sindicatos e a negociación coa Administración conseguiuse adiantar a baixada ao curso 28-29». Por su parte, el representante de CC.OO., Borja Campos, destacó que con la firma de esta adenda queda asegurado el calendario de aplicación. «Nós valoramos moi positivamente esta sinatura, porque foi unha medida que acordamos coa Consellería no seo da Comision de Seguemento do Acordo de Medidas de Mellora e só quedaba pendente o alendario de aplicación», dijo.

Desde ANPE, Julio Trashorras consideró que el acuerdo «supón afianzar de xeito xa firme esa redución, sen ter que agardar ao que poida ocorrer a nivel estatal, onde hai un proxecto de decreto que está seguindo unha tramitación parlamentaria na que hai moitas dúbidas de se pode saír adiante ou non». Satisfecho se ha mostrado también el representante de UGT, Cristóbal Salgueiro, al entender que recoge «a mellora de moitos aspectos do acordo inicial». Apuntó, además, que la vía de diálogo abierta entre la Xunta y los sindicatos «é positiva» y confirmó que «mentres haxa avances, seguirase nesta vía».