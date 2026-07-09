Galicia congela la matrícula universitaria por decimosexto año: de 591 euros el curso a 836 en función de la carrera

Campus de Santiago, foto de archivo SANDRA ALONSO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves los precios públicos de las universidades gallegas, que por decimosexto año consecutivo se congelan. El coste del crédito será de 9,85 euros en las titulaciones de artes y humanidades y ciencias sociales y jurídicas, y de 13,93 en las de ciencias, ciencias de la salud, arquitectura e ingeniería. Un curso ordinario son sesenta créditos, por lo que aquellos estudiantes que tengan que pagar abonarán entre 591 y 836 euros por año en función de la carrera y en primera matrícula. Los másters oficiales y que habiliten para el desarrollo de una profesión tendrán el mismo coste.

Muchos estudiantes gallegos no tendrán que abonar ni siquiera esta cantidad. La Xunta mantiene la bonificación del 99 % para quienes acceden a la universidad por primera vez tras hacer la PAU en el 2026 o un ciclo superior de FP. En cuanto a quienes pasan de curso, esta gratuidad será para los que aprueben entre el 65 y el 90 % de los créditos en función del área de la titulación.

Además de establecer esta gratuidad, el DOG recoge el precio de otros estudios universitarios, como el doctorado —32 euros el crédito en ECTS— o la expedición de títulos, 183,1 euros obtener el de doctorado, por ejemplo. La Xunta compensará a las universidades por los recursos que no ingrese debido a la gratuidad de las tasas, y también por la diferencia entre el precio del crédito fijado en este curso y el del 2012-13.