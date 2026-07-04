Dos centros gallegos, entre los mejores de las olimpiadas estatales de telecomunicación

El equipo del Colegio Sagrada Familia de Aldán de Cangas en los Teleco Games, en Madrid.

El colegio Sagrada Familia de Aldán de Cangas se alzó en Madrid con el primer premio de la categoría de la ESO en la cuarta edición de los Teleco Games, una competición estatal en la que alumnos de secundaria y bachillerato de toda España compiten para demostrar que han diseñado el mejor proyecto para alcanzar los objetivos de desarrollo empleando las telecomunicaciones. El equipo de Cangas propuso una estación depuradora inteligente para optimizar el tratamiento de aguas residuales. Según apuntaron desde el centro, el proyecto ganador incorpora sensores, monitorización y medidas de ciberseguridad para mejorar la eficiencia y reducir residuos.

Hubo más presencia gallega en los galardones que premian el ingenio de estos aspirantes a ingeniero. El equipo del CPR Montecastelo de Vigo, formado por alumnos de 1.º y 2.º de la ESO, obtuvo el cuarto premio con una plantilla inteligente que aprovecha la energía mecánica generada al caminar. «Mediante sensores piezoeléctricos estratégicamente integrados en el calzado, el sistema es capaz de generar electricidad suficiente para alimentar pequeños dispositivos electrónicos», señala el instituto.

El equipo del CPR Montecastelo de Vigo, que quedó cuarto en los Teleco Games, en Madrid.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y los directores de escuelas de ingeniería que organizaron el concurso destacaron su utilidad para captar nuevos ingenieros. «Un Teleco hace posible que podamos hablar desde un teléfono móvil, la IA, drones, redes eléctricas, agricultura de precisión,… es decir está de muchísimas actividades de nuestro día a día». En esta edición de los galardones participaron 170 premios.