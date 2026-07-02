La Xunta aborda el uso de la inteligencia artificial en la educación con académicos de «prestixio internacional»

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se reunió este jueves, y hará lo mismo este viernes, con profesionales «de prestixio» de universidades como Harvard, Boston u Oxford para abordar la implementación de la inteligencia artificial (IA) en la educación gallega. Al encuentro también asistió el equipo asesor del proyecto EdugalIA, que busca, entre otras cosas, combatir el abandono escolar.

En una nota de prensa, la Consellería anunció las jornadas de trabajo en las que, además de la participar dichos académicos, cuentan con expertos de Finlandia e investigadores de universidades locales y de centros de investigación «punteiros» —como el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), el Supercomputing Center de Barcelona o la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España—, además de la colaboración de expertos en gobernanza educativa, pedagogos y analistas de datos e IA.

Los convocados debatirán sobre cómo afrontar la anonimización de datos sensibles, para que puedan emplearse por la IA, y la implementación de dicha herramienta en la plataforma GaliOrienta. Esta busca implementar la IA en los servicios de orientación de los centros educativos con el fin de combatir el abandono educativo temprano y el absentismo escolar.

Acompañado de la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, Rodríguez ha puesto en valor la proyección «nacional e internacional» del que considera que es el «mellor proxecto de España co uso da intelixencia artificial ao servizo educativo». Según la consellería, EdugalIA se sitúa «á vangarda das políticas públicas en materia de I+D+i» gracias a la financiación de 10 millones de euros que consiguió Educación a través del proceso de Compra Pública Innovadora.

El conselleiro también presumió del «enorme interese» que despierta la iniciativa entre las empresas del sector tecnológico, sobre lo cual agregó que ya hay 18 compañías que presentaron sus propuestas para optar al contrato de desarrollo del programa.

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En este sentido, el departamento liderado por Rodríguez expresó que EdugalIA «vai representar un antes e un despois na forma de deseñar, xestionar e avaliar as políticas educativas» al emplear la IA en la toma de decisiones y al integrar todas las fuentes de datos para mejorar en cuestiones fundamentales «como a identificación de situacións de risco como o abandono escolar para unha atención máis especializada, personalizada e inclusiva».