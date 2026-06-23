La Xunta debatirá con los sindicatos la próxima semana la reducción de ratios en la ESO a 25 alumnos por clase

Una clase de secundaria de un instituto de Ourense, en una imagen de archivo ALEJANDRO CAMBA

La Consellería de Educación remitió este martes a los sindicatos su propuesta para adelantar al curso 2028/2029 la reducción de ratios en las aulas de secundaria. El texto, que será debatido el próximo martes en la mesa sectorial docente, sugiere que los grupos de la ESO tengan un máximo de 25 alumnos desde septiembre del 2028, frente a los 30 actuales en el conjunto del Estado. Esa diminución de las ratios se aplicará primero en 1.º de la ESO y se extenderá después, curso tras curso, al resto de la etapa. En el curso 2031/2032 se aplicaría la reducción de ratios en 4.º de la ESO y al año siguiente se extendería al bachillerato. La propuesta que se abordará el martes fue acordada en abril entre la Xunta y los sindicatos ANPE, CC.OO, CSIF y UGT.

La propuesta de la Xunta sigue la estela del proyecto de ley presentado a nivel estatal por el Ministerio de Educación, que continúa en estos momentos su tramitación parlamentaria y que también fija en el curso 2031/2032 el límite para aplicar unas ratios máximas de 25 alumnos en la ESO y de 22 en Primaria. Esos son los mínimos que deberán establecer las comunidades autónomas y en las aulas de primaria gallegas, de hecho, se aplicarán desde septiembre del 2027 unas ratios máximas de 20 alumnos, frente a los 25 actuales. Esos niveles de alumnos por aula también terminarán de aplicarse en Infantil este mismo curso.

Desde el departamento dirigido por Román Rodríguez destacan que la reducción de ratios en secundaria supondrá el cierre del paquete de medidas aprobado entre la Xunta y los sindicatos CC.OO., UGT, ANPE y CSIF para «blindar a calidade do sistema educativo galego». Ese acuerdo, aparte de fijar ratios más reducidas, busca reforzar la atención a la diversidad y mejorar las condiciones de los docentes. El primer paquete de medidas se acordó en el 2023, y se reforzó el pasado mes de abril con la propuesta para reducir las ratios en secundaria y bachillerato.

Instrucciones para el próximo curso

Este martes se han publicado también las instrucciones para el desarrollo del próximo curso en los centros gallegos, que desarrollan más a fondo los criterios de organización de las actividades complementarias. La orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) insta a «manter unha distribución equilibrada» de esas actividades, evitando su concentración en determinados períodos y la participación reiterada de los mismos grupos o niveles.

Las instrucciones también instan a que esas actividades no supongan «a substitución sistemática das actividades ordinarias da aula» e indican que las actividades organizadas por entidades ajenas al centro educativo deben responder «sempre a criterios de pertinencia pedagóxica» y estar vinculadas al currículo y a los ámbitos de las asignaturas cursadas por el alumnado. Por otro lado, se obligará a todos los alumnos de la ESO a cursar un mínimo de cuatro horas anuales de formación en emergencias y protección civil.