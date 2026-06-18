El 87 % de las familias gallegas apuestan por un modelo híbrido en la educación

IES Rego da Trabe de Culleredo, en una foto de archivo ANGEL MANSO

Las tecnologías han llegado para quedarse y las familias gallegas admiten su necesidad en el entorno educativo. No obstante, apuestan por un mayor control y ni siquiera creen que la digitalización implique un impacto evidente en la mejora del aprendizaje. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó los resultados de la encuesta Dixitalización do sistema educativo en Galicia, acompañado por el director del Instituto Galego de Estatística (IGE), Juan Carlos Reboredo, una publicación que concluye que el 86,6 % de las familias apuestan por un modelo híbrido en las aulas.

El conselleiro aprovechó para recordar la importancia de la Lei de educación dixital de Galicia, la más participativa en la historia de Galicia en su elaboración, lo que evidencia la preocupación que generan las nuevas tecnologías y las redes sociales. La norma se aprobará este mes en el Consello de la Xunta y entrará en vigor en el 2027, aunque será en el curso 2027-28 cuando esté plenamente implantada.

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Precisamente un 92 % de las familias con hijos escolarizados en Galicia consideran importante que exista una ley para regular la tecnología en la enseñanza. El 93 % creen adecuada la limitación del uso del móvil en los centros educativos y más del 95 % lamentan el uso intensivo de las redes sociales por parte de los menores de 16 años.

Niños de infantil usando tecnología

El 65 % del alumnado gallego usa tecnologías digitales en el centro educativo de forma frecuente o muy frecuente, un porcentaje que lógicamente sube en FP, bachillerato y ESO. Pero llama la atención que, según los datos de la encuesta, más del 30 % de los pequeños de infantil usan con frecuencia estas tecnologías en la escuela, casi uno de cada tres, cuando neurólogos, psicólogos y pediatras aseguran que hasta los seis años los menores no deben de usar pantallas en ningún caso.

En cuanto a los beneficios de la digitalización en el aprendizaje, los padres lo ven moderado. Solo un 27,6 % creen que mejora mucho el aprendizaje, casi un 32 % poco o nada, y un 41 % algo.

La nueva ley digital introducirá importantes novedades en el aula. Limita el uso pedagógico del móvil, que no podrá usarse hasta tercero de la ESO, regula el derecho a la desconexión digital y el uso de la inteligencia artificial.