¿Estás satisfecho con tu nota de la selectividad? ¿Vas a reclamar? Cuéntanos tu caso

Dos estudiantes, comprobando sus apuntes antes de realizar las pruebas de selectividad, el martes pasado en Santiago. XOAN A. SOLER

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