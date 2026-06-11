¿Estás satisfecho con tu nota de la selectividad? ¿Vas a reclamar? Cuéntanos tu caso

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REDACCIÓN
EDUCACIÓN
¿Crees que te han perjudicado los errores en ciertos exámenes?11 jun 2026 . Actualizado a las 17:09 h.
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