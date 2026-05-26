El PSdeG censura que la Xunta quiera entrar en el diseño de la selectividad

Realización de los exámenes de la selectividad en un aula de la Facultade de Comunicación de Santiago, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

El PSdeG llevará al Parlamento de Galicia la propuesta que la Xunta presentó hace dos semanas para modificar la normativa que regula el diseño de la selectividad en Galicia. Según la nueva norma, varios altos cargos de la consellería pasarían a formar parte de la comisión que elabora y organiza los exámenes, y que ahora depende exclusivamente de las tres universidades. Para el parlamentario Aitor Bouza resulta «un escándalo que a Xunta intente perverter un sistema que xa funciona incorporando o nesgo político» y reclama que se garantice «a autonomía das universidades» en el diseño de las pruebas de acceso a los grados.

Por todo ello, los socialistas avanzan que se reunirán en las próximas semanas con la CIUG, la comisión interuniversitaria que elabora y organiza los exámenes. También pedirán la comparecencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el Parlamento. «Queremos que explique detalladamente as súas intencións e que a cuestión chegue ao debate parlamentario», explica Bouza. Para el socialista, resulta necesario que el Gobierno gallego «rectifique» lo que considera un intento de «interferir nalgúns contidos» y de cohartar «a neutralidade ideolóxica» que, añade, se debería garantizar en la selectividad.

«Á falta de que clarifiquen ben o asunto, trátase dun cambio moi drástico na normativa e por iso reclamamos as exclamacións do conselleiro», sostiene el parlamentario socialista, que censura que la nueva regulación pueda abrir la puerta a «unha intervención directa por parte da Xunta, e iso non pode ser». Para Bouza, las pretensiones de Educación se suman a episodios recientes «de retirada de carteis e comunicados nalgúns centros» que considera una vulneración de la libertad de expresión y de la autonomía de colegios e institutos.