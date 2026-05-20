Los profesores de tres autonomías, en huelga para exigir mejores condiciones

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

«Harta de usar mi creatividad para cubrir vuestra falta de recursos». En la imagen, los profesores que este miércoles se manifestaron ante la Consejería de Educación en Valencia.
«Harta de usar mi creatividad para cubrir vuestra falta de recursos». En la imagen, los profesores que este miércoles se manifestaron ante la Consejería de Educación en Valencia. Rober Solsona | EUROPAPRESS

Mientras que en Aragón protestan contra la concertación del bachillerato, en la Comunidad Valenciana y Cataluña piden más recursos y salarios más altos

21 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras varios tonos, en el IES Massanassa de Valencia descolgaban ayer el teléfono y respondían que no había prácticamente ningún docente en el centro. Hace más de una semana que los profesores de la Comunidad

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