Los profesores de tres autonomías, en huelga para exigir mejores condiciones
REDACCIÓN / LA VOZ
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Mientras que en Aragón protestan contra la concertación del bachillerato, en la Comunidad Valenciana y Cataluña piden más recursos y salarios más altos21 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras varios tonos, en el IES Massanassa de Valencia descolgaban ayer el teléfono y respondían que no había prácticamente ningún docente en el centro. Hace más de una semana que los profesores de la Comunidad#