La Xunta actualizará la normativa de selectividad y organizará la prueba junto con las universidades

Un alumno concentrado antes de empezar uno de los exámenes de la ABAU en la Facultade de Xornalismo de Santiago Sandra Alonso

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP actualizará la normativa que regula la prueba de acceso a la universidad (PAU), antes conocida como selectividad. Entre las novedades adelantadas por el departamento que encabeza Román Rodríguez figura la participación de la Xunta, junto con las universidades, en la coordinación y organización de los exámenes. Hasta el momento, la organización de la selectividad en Galicia recaía solo en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), integrada por un representante de la USC, otro de la UDC y otro de la UVigo.

Frente a esto, la futura orden contempla la creación de dos órganos colegiados, la Comisión Coordinadora y la Comisión Organizadora, en los que estarán representados la Xunta y las universidades. En el caso del ente coordinador, estaría integrado por las personas que ostenten la Dirección Xeral con competencia sobre la etapa de Bachillerato y la Dirección Xeral de Universidades, por el subdirector xeral de Inspección Educativa y también habrá representación de los servicios de Avaliación, Coordinación e Orientación, además de los delegados de las tres universidades públicas gallegas.

Esa Comisión Coordinadora, que estará adscrita a la Consellería de Educación, se encargará de la organización general de la prueba, con funciones como establecer los criterios generales de la PAU, aprobar los grupos de trabajo y los tribunales calificadores, definir los criterios generales para elaborar, evaluar y calificar los ejercicios de las distintas materias, así como los criterios para diseñar las guías de calificación. También fijará y publicará las fechas de la selectividad en Galicia y los horarios de los distintos exámenes, entre otras cuestiones.

En cuanto a la Comisión Organizadora, en la que también estarán Xunta y universidades públicas, se encargará de la coordinación entre universidades y centros educativos, designar el Tribunal Único y las comisiones delegadas, proponer los integrantes de los grupos de trabajo y los tribunales calificadores, organizando y coordinando su labor.

También será el organismo que publique, a principios de cada curso, los criterios de organización, los modelos de examen y los criterios generales de evaluación, así como el que deberá organizar los procedimientos de revisión de las pruebas y resolver las reclamaciones.

Todo esto implica que la Xunta estará presente en todos los procesos de la selectividad, hasta el momento en manos de las tres universidades públicas gallegas, basándose en la normativa autonómica, que es del año 2011.

Sugerencias en el Portal de Transparencia

Para arrancar los trámites de de elaboración de la nueva normativa, la consellería ha abierto una consulta pública previa a través del Portal de Transparencia de la Xunta. En ella justifican la necesidad de adaptar la orden gallega del 2011 a las novedades estatales establecidas en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, donde se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

«Trátase de avanzar na converxencia progresiva cara a un modelo de proba común en toda España para favorecer a obxectividade, a igualdade de oportunidades e a coherencia dos procedementos, unha necesidade que Galicia lidera logo de moitos anos de reclamación a nivel estatal dadas as diferenzas na probas en función do territorio», señala Educación en una nota remitida a los medios de comunicación.