El uso de la IA se extiende en colegios e institutos: «É un antes e un despois»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los docentes destacan su potencial para elaborar materiales, pero se ven obligados a repensar la forma de evaluar y las tareas para los alumnos14 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un buen día de abril de 1986, un grupo de 6.000 profesores tomó las calles de Washington para protestar contra la integración de las calculadoras en el sistema educativo estadounidense. Consideraban que, al utilizarlas, los#