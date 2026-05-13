Casi 600 centros participarán el próximo curso en el programa de enseñanza híbrida de la Xunta

Ordenador con el que se utiliza el sistema E-Dixgal, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Un total de 596 cursos de primaria y de secundaria de toda Galicia participarán el próximo año en el programa de enseñanza híbrida E-Dixgal. Según anunció ayer la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP se incorporan a la iniciativa dos colegios y se retiran otros tres. Al programa se unirán por vez primera los colegios CEIP Castrelo de Miño, el CEIP de Valeixe de A Caniza, y saldrán el CEIP de Zalaeta de A Coruña, el CEIP Península da Paz de Cervo y el Instituto Martaguisela de O Barco de Valdeorras.

Como subraya el Gobierno gallego en un comunicado, «a entrada e saída ao proxecto E-Dixgal é voluntaria por parte dos centros con varios requisitos, entre eles o apoio previo do Claustro do profesorado e do Consello Escolar, onde están representadas as familias». Hay otros centros, por ejemplo, que prefieren mantener el sistema en una etapa, y eliminarlo en otra. Ocurrirá el próximo curso en el CPI Uxío Novoneyra de Pedrafita do Cebreiro, que lo mantendrá solo en Secundaria. Además, si desean dejar de participar en E-Dixgal, los centros educativos deben haber terminado el período de permanencia. Es el caso del CEIP Plurilingüe Eladio Mariño de Cabanas, que solicitó su retirada, pero estando aún en es período de permanencia. Una comisión, por lo tanto, evaluará su petición.

«Proceso de mellora»

En el proyecto E-Dixgal, que se aplica en 5.º y 6.º de Primaria, y en todos los cursos de la ESO, toda la comunidad educativa —alumnos, profesores y familias— disponen de un sistema de enseñanza digital que permite acceder a una amplia variedad de contenidos digitales, programas de formación y entornos virtuales de aprendizaje. Con el objetivo de mejorarlo y de reforzar su carácter híbrido —porque el sistema digital se compagina con el uso de libros de texto—, la Xunta tiene en licitación en estos momentos un contrato por un importe de más de 1,1 millones de euros para dotar a los centros participantes de recursos educativos impresos y de material didáctico en formato físico a partir del próximo curso.

Sobre sus pupitres, los alumnos tendrán contenidos diseñados por empresas editoriales en papel que abarcan desde fichas didácticas o de repaso hasta actividades adaptadas a los diferentes niveles y áreas del conocimiento. Los materiales irán acompañados de formación para los profesores y de orientaciones a las familias para promover el uso responsable de la tecnología. Los participantes en E-Dixgal pueden incorporar hasta tres manuales físicos en Primaria y dos en Secundaria, y Educación destaca la existencia del fondo solidario para obtener esos libros. A él pueden acceder los hogares con una renta per cápita igual o inferior a 10.000 euros.