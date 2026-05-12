Así se utilizará la inteligencia artificial en los colegios e institutos de Galicia: ¿Podrá corregir exámenes? ¿Cómo se supervisará?
REDACCIÓN / LA VOZ
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La nueva Lei de Educación dixital, en fase de tramitación, establece los usos permitidos y prohibidos de los sistemas automatizados en los centros. No se podrá controlar el rendimiento del alumnado con la IA, y se garantizará la protección de datos13 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Como aseguró este martes el presidente de la Xunta en su visita al CEIP Agro do Muíño de Ames y se constata a diario en colegios e institutos, el empleo generalizado de la inteligencia artificial#