Así se utilizará la inteligencia artificial en los colegios e institutos de Galicia: ¿Podrá corregir exámenes? ¿Cómo se supervisará?

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Clase de un instituto de Ferrol, en una imagen de archivo.
Clase de un instituto de Ferrol, en una imagen de archivo. CESAR TOIMIL

La nueva Lei de Educación dixital, en fase de tramitación, establece los usos permitidos y prohibidos de los sistemas automatizados en los centros. No se podrá controlar el rendimiento del alumnado con la IA, y se garantizará la protección de datos

13 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Como aseguró este martes el presidente de la Xunta en su visita al CEIP Agro do Muíño de Ames y se constata a diario en colegios e institutos, el empleo generalizado de la inteligencia artificial

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