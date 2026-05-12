Galicia será la primera comunidad en regular el uso de la IA en las aulas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, este martes en el CEIP Agro do Muíño de Ames XOAN A. SOLER

El colegio de infantil y primaria Agro do Muíño (Ames) es ese centro al que todas las familias querrían llevar a sus hijos. Al menos, esa es la impresión que da. Sus pasillos, aulas, paredes y hasta techos son un ecosistema de juegos, montajes y murales educativos y lúdicos. Y no porque este martes recibiesen al presidente de la Xunta, sino que esta sensación de aprendizaje y juego está presente todos los días del curso. Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, asistió a la presentación de la Lei de educación dixital de Galicia, pionera en España y que se prevé que pueda entrar en vigor, tal y como apuntó el jefe del Ejecutivo gallego, en enero del 2027.

Antes de entrar en materia, el presidente de la Xunta visitó algunas de las clases del CEIP y recibió una lección práctico teórica de la formación de los planetas del sistema solar. Matilde y algunos de sus compañeros de quinto de primaria le explicaron el proyecto desarrollado en ciencias sociales sobre la composición de cada uno de los planetas. Se lo explicaron con detalle y se lo mostraron, con las maquetas realizadas con materiales reciclados.

En un acto dirigido al profesorado, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judit Fernández, detalló las principales novedades de una norma que regula por primera vez en España el uso de la inteligencia artificial en las aulas. Todos estos sistemas tendrán un carácter auxiliar y nunca podrán sustituir al profesor. Fernández insistió en las ventajas que puede introducir la IA pero dejando siempre muy claros sus límites, «non pode substituír o criterio do profesor nin tomar decisións académicas automatizadas» o, muy importante, utilizar técnicas de reconocimiento facial, análisis emocional o sistemas que puedan clasificar neurotipos o condiciones del alumnado. Además, siempre se usarán sistemas y herramientas autorizados y homologados por la consellería.

Se trata de una ley integral que responde «a todas as dimensións da educación dixital». Es decir, «non é unha lei de dispositivos, é unha lei educativa» que se rige con unos principios claros: equidad e inclusión, protección, principio de responsabilidad, gradualidad y apuesta por el equilibrio de un modelo educativo híbrido.

«Uso responsable e crítico»

La directora del CEIP Agro do Muíño, Carmen Liñares, recordó que la transformación digital no consiste únicamente en incorporar herramientas, «senón en educar no uso responsable, no pensamento crítico e na convivencia tecnosaudable». Por su parte, el alcalde de Ames, el socialista Blas García, agradeció el trabajo de la Xunta con el concello, «porque non se me caen os aneis en recoñecer cando as cousas se fan ben». Alfonso Rueda fue el encargado de poner punto y final a la presentación de una ley que se encuentra ya en fase de exposición pública. El presidente de la Xunta recordó que los menores se están educando en un contexto digital por lo que no puede caerse en dogmas, «nin en pensar que todo está sabido xa, ou que nada se pode facer».

De ahí la importancia de una legislación en la que se establece qué se puede hacer y qué no, sirviendo de orientación tanto a los docentes como a las familias. La tecnología, añadió, «non atrofia o talento, ben utilizada poténciao». El responsable del Gobierno gallego solicitó a quienes más saben, los docentes y quienes trabajan día a día con el alumnado, así como a AMPA y familias, sus aportaciones a una norma cuyo objetivo, resumió, es «ensinar, protexer e acompañar».

Desconexión digital, el móvil a partir de 3º de la ESO y canales solo oficiales

Uno de los avances más importantes de esta ley es que ordena toda la educación digital y de una forma integral, estableciendo canales reglamentarios de cara a su uso. Por ejemplo, todas las herramientas digitales tendrán que estar autorizadas por la Xunta y la comunicación entre docentes, familias y alumnado debe realizarse por canales oficiales, no a través del wasap u otros. Esto enlaza con el derecho a la desconexión digital de todos los miembros de la comunidad educativa, recogido en el texto.

Hay otro pilar básico en la norma, la gradación de las tecnologías en función de la edad y el proceso madurativo del alumno. Si hasta ahora el móvil ya estaba prohibido en todo el recinto escolar salvo para uso pedagógico, ahora este se limitará a partir de tercero de la ESO. La Xunta elaborará un protocolo sobre la custodia de estos dispositivos cuando se usen de forma inadecuada.

En cuanto a las nuevas tecnologías, solo se usarán de modo colectivo en las primeras etapas de la educación y no de forma individual hasta quinto de primaria. A esa edad habrá un correo corporativo para el alumnado mientras que el profesorado deberá formarse en competencias digitales si son consideradas estratégicas. Finalmente, se traslada la autoridad docente también al entorno virtual y se prohíbe la grabación de imágenes o clases por parte de alumnos y familias, y los profesores solo podrán hacerlo por motivos pedagógicos.