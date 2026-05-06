Añade a La Voz de Galicia como fuente preferida en Google

La oficina de apoyo al profesorado que se creará el próximo curso contará con la atención de psicólogos del Colexio Oficial de Galicia

La Voz

EDUCACIÓN

Román Rodríguez y María Rosa Álvarez firmando este miércoles por la mañana el convenio de colaboración
Román Rodríguez y María Rosa Álvarez firmando este miércoles por la mañana el convenio de colaboración EUROPAPRESS

Asesorarán a los docentes ante dificultades en el ejercicio de su profesión y también de cara a atender a alumnado con determinadas problemáticas

06 may 2026 . Actualizado a las 13:52 h.

Profesionales del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia prestarán atención a los docentes que serán atendidos en la futura Oficina de Apoio ao Profesorado que la Xunta pondrá en marcha el próximo curso. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la decana del Colexio, María Rosa Álvarez, han firmado este miércoles el convenio que materializa esa colaboración.

El objetivo principal del acuerdo es que los psicólogos puedan asesorar, informar, amparar y proteger a los docentes que recurran a esta Oficina de Apoio por dificultades surgidas en el ejercicio de su profesión. Además, en el marco del convenio, también se impulsará la formación docente en autocuidado y prevención de estrés profesional.

Además, el convenio firmado con el Colexio de Psicólogos permitirá también que los profesores y profesoras reciban asesoramiento en la atención al alumnado que esté en situación de vulnerabilidad socioeducativa por condiciones personales o de historia escolar. Así, los psicólogos podrán, a petición del centro educativo o de los servicios centrales de la Consellería, proporcionar información y formación que los profesores requieran para atender a estos estudiantes.

El colegio profesional también prestará su colaboración en la sensibilización y difusión de materiales y documentos para poner en valor la importancia de la salud mental en el ámbito educativo, y para conocer los factores de riesgo y protección. También se formará a los docentes en áreas como la promoción de la salud mental, o la detección precoz y prevención de problemas psicológicos.

La futura oficina de apoyo al profesorado será creada a través de una ley, y se enmarca en el paquete de medidas con las que el Gobierno gallego pretende «reforzar o prestixio da docencia e protexer o benestar» del profesorado. De hecho, la consellería también trabaja en la puesta en marcha de sanciones frente a las conductas que atenten contra la dignidad y la autoridad del personal docente, cuando esos conflictos no puedan resolverse por medio del diálogo.