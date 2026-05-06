La oficina de apoyo al profesorado que se creará el próximo curso contará con la atención de psicólogos del Colexio Oficial de Galicia

Román Rodríguez y María Rosa Álvarez firmando este miércoles por la mañana el convenio de colaboración EUROPAPRESS

Profesionales del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia prestarán atención a los docentes que serán atendidos en la futura Oficina de Apoio ao Profesorado que la Xunta pondrá en marcha el próximo curso. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la decana del Colexio, María Rosa Álvarez, han firmado este miércoles el convenio que materializa esa colaboración.

El objetivo principal del acuerdo es que los psicólogos puedan asesorar, informar, amparar y proteger a los docentes que recurran a esta Oficina de Apoio por dificultades surgidas en el ejercicio de su profesión. Además, en el marco del convenio, también se impulsará la formación docente en autocuidado y prevención de estrés profesional.

Además, el convenio firmado con el Colexio de Psicólogos permitirá también que los profesores y profesoras reciban asesoramiento en la atención al alumnado que esté en situación de vulnerabilidad socioeducativa por condiciones personales o de historia escolar. Así, los psicólogos podrán, a petición del centro educativo o de los servicios centrales de la Consellería, proporcionar información y formación que los profesores requieran para atender a estos estudiantes.

El colegio profesional también prestará su colaboración en la sensibilización y difusión de materiales y documentos para poner en valor la importancia de la salud mental en el ámbito educativo, y para conocer los factores de riesgo y protección. También se formará a los docentes en áreas como la promoción de la salud mental, o la detección precoz y prevención de problemas psicológicos.

La futura oficina de apoyo al profesorado será creada a través de una ley, y se enmarca en el paquete de medidas con las que el Gobierno gallego pretende «reforzar o prestixio da docencia e protexer o benestar» del profesorado. De hecho, la consellería también trabaja en la puesta en marcha de sanciones frente a las conductas que atenten contra la dignidad y la autoridad del personal docente, cuando esos conflictos no puedan resolverse por medio del diálogo.