Un estudo con expertos en educación pide ter en conta a vulnerabilidade social como parte da atención á diversidade
Destacan que o contexto familiar e social dos nenos tamén marca a súa traxectoria educativa e require estratexias para paliar as desigualdades, redefinindo o concepto de éxito escolar e creando estruturas estables para traballar co alumnado vulnerable07 may 2026 . Actualizado a las 15:28 h.
A vulnerabilidade ou o risco de exclusión social debe ser unha circunstancia a ter en conta dentro do sistema educativo e ter un tratamento diferenciado, con estratexias concretas. É dicir, conviría integrar este factor na atención á diverside, igual que se fai á hora de atender a alumnado con dificultades especiais para o aprendizaxe, con discapacidades ou con outro tipo de características que requiran unha adaptación de métodos, tempos ou organización. Así poderían resumirse as conclusións que tira o estudo Escoitar para transformar: sistema educativo, exclusión social e éxito escolar en Galicia, elaborado pola Fundación Trébol en colaboración coa oenegué Igaxes.
Froito dunha investigación cualitativa na que participou profesorado de ensino obrigatorio, profesorado universitarios, profesionais da orientación educativa y traballadores da inspección educativa e de familias, o informe buscou detectar consensos arredor de como aborda actualmente o sistema de educación galego a atención ao alumnado en risco de exclusión social e facer unha serie de recomendacións para melloralo, á vista de que nos últimos anos está a haber un progresivo incremento das situacións de vulnerabilidade que afectan a nenas, nenos e adolescentes.
Nesa liña, destaca que o sistema educativo é un espazo clave para a integración, pero que nel tamén se manifestan claramente as desigualdades. E recorda que no caso dos mozos e mozas en situación de vulnerabilidade, especialmente aqueles que a cargo do sistema de protección de menores, a súa experiencia educativa adoita estar marcada por «dificultades de adaptación, itinerarios discontinuos, fracaso escolar temperán e procesos progresivos de desvinculación do sistema», moi condicionados polo seu contexto de vida, máis alá do propio esforzo persoal ou as propias capacidades.
Do mesmo xeito, remarca que a escola «non só reflicte as condicións sociais nas que vive o alumnado, senón que pode contribuír tanto a compensalas como a reproducilas». Entra aquí o concepto da escola como ascensor social, unha función que a maioría dos participantes lle atribúen, pero que na práctica, sinalan, «non está a cumprir maneira xeneralizada». En ocasións, mesmo contribúe a intensificar as desigualdades de orixe, porque hai unha «escasa capacidade de adaptación ás realidades diversas».
Propostas de mellora
Detectadas as «limitacións estruturais do modelo vixente», o informe fai varias recomendacións estratéxicas para ir cara un cambio de modelo educativo que acolla e atenda de xeito máis efectivo os diferentes contextos sociais do alumnado.
A primeira pasa por revisar e ampliar a definición oficial de éxito escolar. Nese sentido, non avoga por desbotar a titulación e os resultados académicos como indicadores relevantes, pero si porque estes deixen de ser o eixo exclusivo e que as avaliacións do sistema educativo incorporen outros indicadores que midan variables como o benestar emocional, a autonomía persoal do alumnado ou a calidade das relacións dentro dos centros. «Non se trata de renunciar á esixencia académica, senón de contextualizala e complementala cunha mirada máis ampla, capaz de recoñecer a diversidade de traxectorias e necesidades presentes nas aulas galegas».
Na outra cara da moeda, a do fracaso escolar, o traballo realizado por Fundación Trébol e Igaxes alude á «pantasma da meritocracia», que leva a considerar que as dificultades de aprendizaxe, que o conseguido ou non conseguido, como froito de problemas persoais, falta de esforzo ou déficit individual, sen atender ao contexto do estudante, e resultando contraproducente, ao reforzar a súa exclusión. Reclama, porén, telo en conta e «ofrecer apoios proporcionais ás necesidades detectadas».
Estabilidade é outra palabra clave empregada nas recomendacións do informe, aplicada en dous campos. Por unha banda, reclama estabilidade nos equipos profesionais dos centros e nos programas de atención ao estudantado vulnerable, para evitar «a perda de vínculo, de confianza e de coñecemento sobre o alumnado e as súas circunstancias». Nese sentido, avogan pola incorporación e permanencia do perfil de educadores sociais nos centros educativos.
Esa estabilidade reclámase noutra área: a creación de estruturas de coordinación entre educación, servizos sociais, sanidade e terceiro sector. Para evitar intervencións fragmentadas, desconectadas, discontinuas e dispersas no tempo, solicitan que as distintas áreas que deben atender a un menor en risco de exclusión social institucionalicen canles de traballo conxuntas e áxiles que permitan intervencións integrais.
Ademais, proponse que os procedementos que sexa necesario seguir sexan simplificados e máis flexibles, reducindo a carga burocrática, acurtando tempos e permitindo que os centros con menos recursos tamén poidan acceder aos apoios existentes.
Por último, proponse reforzar o enfoque comunitario e o papel do terceiro sector. «A educación non pode asumir en solitario a responsabilidade de compensar as desigualdades sociais, pero tampouco pode desentenderse. Garantir o dereito á educación en igualdade de condicións require vontade política, investimento sostido e unha aposta pola corresponsabilidade institucional e comunitaria», conclúe o estudo.