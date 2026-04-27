Todos los centros educativos gallegos tendrán que abrir al menos en servicios mínimos durante la huelga de este martes

Manifestación en Santiago durante la jornada de huelga en la educación del pasado 25 de septiembre XOAN A. SOLER

Este martes 28 de abril está prevista una nueva jornada de huelga en los centros educativos gallegos, desde los colegios hasta los institutos y centros de FP. El paro de 24 horas al que está llamado el personal docente está convocado por los sindicatos CIG y STEG y por el colectivo Asembleas Abertas do Ensino Público.

Aún así, todos los centros públicos deberán abrir durante esta jornada, en cumplimiento de los servicios mínimos que ha marcado la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, y que han sido publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este lunes. Según esa orden, deberá garantizarse la apertura y el cierre de todos los centros, así como la seguridad y custodia de los alumnos menores de edad en su horario habitual.

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La Xunta justifica estos servicios mínimos aludiendo a la «necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais» y al deber de protección de los menores. Al respecto, la orden resalta que «o servizo esencial da educación non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que, xunto con esta actividade docente, se realizan outras funcións, como son a vixilancia e o coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden aos centros docentes públicos».

Para dar cumplimiento a estos servicios mínimos, todos los centros deberán contar con la presencia obligatoria del director o de un miembro del equipo directivo. No obstante, en los centros con menos de seis unidades, el titular de la dirección podrá ser sustituido por un miembro del equipo docente. Será la dirección de cada colegio o instituto la que haga la designación nominal del personal que debe cubrir el servicio de manera obligatoria. El resto, decidirá libremente si secunda el paro o no.

La de este martes será la sexta jornada de huelga programada en este curso 2025-2026, ante lo que los convocantes consideran una «situación insostible» en las aulas de la comunidad. Condiciones precarias en la enseñanza y para el personal docente, aulas que superan las ratios, excesivo trabajo burocrático o falta de profesorado de apoyo son algunas de las principales quejas que ya manifestaron en los paros del 25 de septiembre, del 28 y 29 de octubre y del 16 y 17 de diciembre.

Los sindicatos reclaman que la Xunta se siente a negociar. El anuncio la semana pasada de un acuerdo para la reducción de horario lectivo del profesorado de Secundaria y otras cuestiones entre la Consellería y los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT y CSIF no ha distendido el ambiente, ya que CIG-Ensino, organización mayoritaria en el sector docente gallego, no lo rubrica y aseguró no haber sido convocada al encuentro.

Ademas del profesorado, el Sindicato de Estudantes ya anunció que tiene previsto sumarse a esta jornada de huelga del martes 28 de abril.