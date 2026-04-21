El Gobierno da luz verde a la ley para bajar las ratios en educación y la envía al Congreso

La ministra Milagros Tolón (vestida de fucsia) llegando a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Chema Moya | EFE

Las peticiones realizadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP no ha tenido efecto y el Gobierno central no ha cedido a su idea de paralizar temporalmente la tramitación del anteproyecto de ley que bajará las ratios de alumnos por profesor. El Consejo de Ministros reunido este martes ha vuelto a aprobar por segunda vez el nuevo texto normativo, lo que supone enviarlo al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. Entre las novedades más sonadas incluye el paso a un máximo de 22 alumnos por aula en primaria (hoy 25) y 25 en secundaria (ahora 30), y la reducción de las horas lectivas del profesorado.

«Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy verán que lo estamos cumpliendo. Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes», ha dicho la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete ministerial.

Tolón destacó que uno de los objetivos es corregir las desigualdades detectadas entre distintas autonomías, tanto en lo que toca a las condiciones de trabajo del profesorado como a las ratios, procurando una atención más individualizada al alumno. Y es que la nueva ley supondrá reducir los límites que todas las comunidades deben respetar al ejercer sus competencias en educación, pero ya hay varias autonomías, entre ellas Galicia, que han fijado o negociado con los sindicatos ratios más bajas que las que serán marcadas a nivel nacional. Lo mismo sucede con las horas lectivas del profesorado.

El Gobierno aspira a que la reforma que introduce cambios en la actual Ley de Educación pueda estar aprobada antes del parón estival, para que pueda empezar a aplicarse ya el próximo curso. De hecho, Tolón ha dicho que confía en que las Cortes Generales «sabrán estar a la altura». «Estamos hablando de Educación, que es un gran asunto de Estado», ha añadido.

De cumplirse estos cálculos, los nuevos topes semanales de horas lectivas (aquellas que el profesorado pasa dando clases, fuera de preparación de trabajo, correcciones, tutorías, reuniones y otro tipo de actividades) serían de aplicación ya el próximo septiembre. Esto supondría que en el curso 2026-2027 los profesores de Infantil, Primaria y Secundaria no darían más de 23 horas de clase a la semana, mientras que los de Secundaria, Bachillerato y FP quedarían en 18 horas.

Algo que también se aplicaría ya el próximo año escolar sería el conteo doble del alumnado que tenga necesidades especiales, a la hora de calcular el número de alumnos por aula. En lo que toca a las ratios, su puesta en marcha sería progresiva, empezando por el segundo ciclo de Infantil y Primaria, y el horizonte para su implantación completa se sitúa en el curso 2031-2032.

«Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas», ha resaltado la ministra de Educación.

El departamento que encabeza Tolón también ha indicado que antes del verano pretende iniciar los trabajos para revisar el número de alumnos por aula en los centros del primer ciclo de Infantil, las aulas de cero a tres años, que no están dentro de las etapas educativas obligatorias, y que en muchas comunidades ni siquiera dependen de las consejerías de Educación, sino de las relacionadas con los servicios sociales.

Rebajas ya cumplidas por algunas comunidades

Las comunidades autónomas tienen amplias atribuciones en materia educativa. De hecho, la ministra recordó que en el año 2019 el Gobierno central recomendó a los Gobiernos autonómicos tomar medidas en torno a las ratios, recomendaciones que no todas adoptaron.

Sin embargo, de llegar a aprobarse la reforma educativa salida del Consejo de Ministros, comunidades como Galicia no deberían ver especialmente complicados los cambios. En el caso gallego porque Xunta y sindicatos ya tienen un acuerdo para la reducción progresiva del número de alumnos por aula, con el objetivo de bajar a 20 alumnos por aula en infantil y primaria, a 25 en ESO y a 30 en bachillerato. Una disminución que ya se aplica en 4.º y 5.º de EI, pero que, de cumplirse el calendario, no estará del todo implementada hasta el curso 2033-2034 para primaria, y cuyo inicio para secundaria y posteriores aún debe negociarse. La ley estatal obligaría a acelerar esa aplicación Además, se han estado produciendo quejas de familias y sindicatos señalando que en los colegios gallegos se superan estos límites aludiendo a circunstancias excepcionales o zonas tensionadas.

En cuanto al modo de contabilizar el alumnado con necesidades educativas especiales, el acuerdo gallego recoge que contará como dos estudiantes si tiene una discapacidad de al menos el 33 %, y eleva el recuento a tres plazas si es igual o superior al 66 %.

En lo que toca a las horas de docencia, Xunta y sindicatos ya redujeron el horario lectivo para los maestros de primaria a 23 horas, y comprometieron la reducción en ESO a 18 horas, aunque todavía se negocia el ritmo de su implantación.