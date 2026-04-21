Convocada una huelga en las escuelas infantiles para el jueves 7 de mayo

Una escuela infantil en una foto de archivo MARTINA MISER

El jueves 7 de mayo las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles de toda España, incluida Galicia, están llamados a secundar una jornada de huelga en protesta por el abandono que, según varias organizaciones sindicales, sufre el ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años. También está convocada la celebración de una manifestación en Madrid el sábado 23 de mayo.

Aunque la convocatoria no se ha anunciado como conjunta, los sindicatos CC.OO. y CGT han coincidido en las fechas tanto del paro como de la manifestación, que Comisiones concreta que se celebrará frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte.

La CGT asegura que con estas iniciativas responde al llamamiento de apoyo hecho por empleadas del sector agrupadas en la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles, que exigen al Ministerio de Educación la integración del primer ciclo de infantil dentro de las etapas educativas «de pleno derecho», algo que favorecería una red pública, gratuita y universal y permitiría una bajada de ratios, afirman, al tiempo que dignificaría las condiciones laborales del personal.

Desde CC.OO. también han respaldado esa petición para que la etapa de cero a tres años se incluya en el proyecto de ley de ratios y jornada educativa que el Consejo de Ministros acaba de enviar al Congreso. Además, han pedido el apoyo de padres y madres: «Aprovecho para hacer un llamamiento también a las familias, que han de ser partícipes de esta lucha porque son sus hijos los que están en estas escuelas infantiles sin tener un modelo que asegure esa calidad también al estudiantado», ha lamentado la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperabé.

Esperabé también ha pedido a las patronales de las escuelas infantiles que «reflexionen» sobre el hecho de que «con las mismas funciones y la misma carga de valor, deben tenerse los mismos salarios», cosa que no sucede, por lo que piden que «progresivamente se equipare a las trabajadoras del sector público con las que trabajan en centros privados».