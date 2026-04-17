Mestre de Infantil e profesor de Educación Física en secundaria serán as prazas máis desputadas nas oposicións deste ano
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Máis de 15.700 persoas están inscritas para as probas selectivas de educación; son un 23 % menos que o ano pasado, xa que os interinos non teñen que concorrer aos exames17 abr 2026 . Actualizado a las 13:30 h.
Un total de 15.733 persoas están anotadas para participar nas oposicións de Educación deste ano, un proceso selectivo que se extenderá desde o 20 de xuño ata o 19 de xullo. A listaxe provisional de admitidos