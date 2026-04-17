Mestre de Infantil e profesor de Educación Física en secundaria serán as prazas máis desputadas nas oposicións deste ano

M. P. V.

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Candidatos accedendo ás probas selectivas do pasado verán en Santiago
Candidatos accedendo ás probas selectivas do pasado verán en Santiago SANDRA ALONSO

Máis de 15.700 persoas están inscritas para as probas selectivas de educación; son un 23 % menos que o ano pasado, xa que os interinos non teñen que concorrer aos exames

17 abr 2026 . Actualizado a las 13:30 h.

Un total de 15.733 persoas están anotadas para participar nas oposicións de Educación deste ano, un proceso selectivo que se extenderá desde o 20 de xuño ata o 19 de xullo. A listaxe provisional de admitidos

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