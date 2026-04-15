La formación digital del profesorado será obligatoria en Galicia y se valorará en los procesos selectivos

Juegos robóticos en un aula (foto de archivo)

La futura Lei de Educación Dixital de Galicia incluirá como obligatoria la formación digital del profesorado en ciertas competencias que se consideren estratégicas. Además, estos conocimientos digitales se valorarán como méritos en los procesos selectivos. Así lo ha confirmado este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que participó en una jornada divulgativa para integrantes de la Rede de Formación do Profesorado sobre la norma que saldrá a exposición pública en los próximos días.

Según ha aclarado Rodríguez, esa obligatoriedad de la formación digital se ceñirá a «propostas concretas que se consideren imprescindibles para o bo funcionamento do sistema educativo».

Además, esos conocimientos digitales se valorarán como méritos tanto en los concursos-oposición para acceder a la docencia pública como para los procedimientos selectivos para cubrir puestos de trabajo de determinadas características. En ese sentido, se valorarán de forma concreta la competencia digital de los aspirantes y su idoneidad para desempeñar esas funciones.

Los requisitos específicos de competencia digital para cada tipo de puesto o función se determinarán en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. En cuanto a la baremación de méritos en los procesos, deberá reflejar la formación y la experiencia en educación digital. Además, de ser el caso, se podrá exigir un nivel mínimo acreditado de competencia digital para ciertos puestos.

El conselleiro destacó precisamente como un aspecto novedoso de la futura ley todo lo que atañe a la formación del profesorado, que deberá estar «en continua actualización» y adaptarse «ás novas esixencias en competencias e destrezas tecnolóxicas».

En ese sentido, resaltó que también se impulsará la formación en materia de enseñanza digital del profesorado de las facultades de Educación gallegas, para garantizar la «coherencia» de las habilidades que deben exigir e impartir a su alumnado y las exigencias reales y de actualización constante que este tendrá a la hora de dar clase en etapas no universitarias.

Para ello, la consellería promoverá convenios de colaboración con las universidades públicas para facilitar que los profesores universitarios de las facultades de Ciencias da Educación y equivalentes puedan acceder a las actividades de formación continua en competencia digital organizadas por la Xunta.

Además, Román Rodríguez defendió que la nueva permitirá avanzar «na consolidación dun ensino híbrido» y lo hará a través de «normas claras e responsables que dean certezas aos profesorado, aos alumnos e ás súas familias».